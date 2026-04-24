Detenido en Vigo un joven de 22 años con cuatro órdenes de búsqueda tras huir de los agentes y impactar con otro coche
Durante días, este individuo estuvo escapando con su vehículo al percatarse de la presencia policial
E. P.
La Policía Local de Vigo detuvo este pasado jueves a un joven, de 22 años de edad, al cual le constaban hasta cuatro órdenes de búsqueda tras tratar de huir de los agentes, impactar contra otro coche y esconderse en una zona boscosa.
Según informa dicho cuerpo de seguridad, los funcionarios arrestaron finalmente a este individuo que durante días escapaba con su vehículo al percatarse de la presencia policial.
En concreto, el miércoles, durante una persecución, el joven impactó contra otro turismo en la calle Saá, continuando su huida. «Consciente de que los daños estéticos causados en tal acción facilitaban su inmediata localización, decidió ocultar su vehículo en una zona boscosa, en la entrada de un sendero de difícil acceso en la zona de Camiño do Chan, en Beade», apunta la Policía Local.
De esta manera, gracias a la colaboración ciudadana, se recibió un aviso de la localización del vehículo este jueves, acudiendo al punto.
El varón, al percatarse de la presencia policial, trató de huir de nuevo a pie campo a través, siendo interceptado. En ese momento, pudo identificarse, comprobando que tenía hasta cuatro órdenes de búsqueda en vigor.
Por todo ello, fue detenido y puesto a disposición de la autoridad competente, que determinó su ingreso en prisión.
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