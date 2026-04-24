El Concello de Vigo aprueba los requisitos para incorporar pisos vacíos al mercado del alquiler: la ayuda puede superar los 20.000 euros

El Concello de Vigo pone fecha al lanzamiento de la convocatoria para estimular la incorporación al mercado del alquiler a precio tasado de viviendas que están actualmente vacías y sin uso. El próximo martes, el Consello de la Gerencia de Urbanismo aprobará las bases que regirán la concesión de subvenciones de un programa que nacerá con un presupuesto inicial de 2,2 millones y que, si es necesario, será susceptible de ampliación, tal y como acaba de informar el alcalde de la ciudad, Abel Caballero.

Según consta en las bases elaboradas por el consistorio, la ayuda máxima a la que podrá acceder cada propietario se situará en 20.200 euros, contemplándose hasta tres actuaciones subvencionables: obras de rehabilitación, emisión de certificados de eficiencia energética y contratación de seguros multirriesgo. Podrán presentar las solicitudes aquellas personas físicas propietarias que tengan un máximo de tres inmuebles a su nombre, pero también entidades sin ánimo de lucro en cuyos estatutos se contemple el acceso de colectivos vulnerables a la vivienda.

Las condiciones establecen también que en las viviendas para las que se pida la ayuda no deberán constar personas empadronadas ni con un contrato de alquiler en los tres meses anteriores a su incorporación al programa municipal, debiendo además comprometerse a que el inmueble esté al menos durante cinco años en el mercado del alquiler, con un precio que no podrá exceder de 700 euros si se acometen obras de rehabilitación con la subvención del Concello o de 750 euros si se solicitan solo certificados de eficiencia energética o la contratación de un seguro.

Para aquellas solicitudes que incluyan la rehabilitación de la vivienda, el Concello aportará un 80% de aquellas obras con un presupuesto inferior a 16.000 euros, mientras que para aquellas que requieran una inversión mayor, se subvencionará en otro 20% la cantidad que oscila entre los 16.000 y los 30.000 euros, por lo que la ayuda tope si existe una reforma puede ser de 17.000 euros. Las obras subvencionables incluyen los costes de equipamiento, materiales, obra civil y mano de obra, pero también pintados, reparaciones y modernizaciones, actuaciones de fontanería, saneamiento, iluminación, ventilación o calefacción o nuevos electrodomésticos.

La emisión de un certificado de eficiencia energética podrá tener, mientras, una ayuda de hasta 200 euros, mientras que se aportarán 3.000 euros en cinco años para la contratación de seguros multirriesgo.

Abel Caballero explicó también que el programa se desarrollará por concurrencia no competitiva, por lo que todas las solicitudes que se presenten correctamente tendrá automáticamente la ayuda hasta que se agote la partida presupuestaria, susceptible de ampliación si fuese necesario. El alcalde vigués destacó también que el esfuerzo del Concello en esta materia es sensiblemente superior al del Gobierno gallego. «Nosotros, solo para Vigo, destinamos 2,2 millones, mientras que la Xunta tiene para toda Galicia menos de 1,5 millones. Ahí se ve nuestro interés, lo de la Xunta es una risa», finalizó Caballero.