Los comuneros de Vigo crean una fundación para conseguir financiación de empresas privadas y particulares

Las 1.606 hectáreas de los montes vecinales de Vigo suponen el 15% de la superficie del término municipal y más del 70% de su superficie forestal, conformando un mosaico gestionado por trece comunidades: Beade, Candeán, Cabral, Castrelos, Comesaña, Coruxo, Lavadores, Matamá, Oia, Saiáns, Teis , Valladares y Zamáns, junto a la Entidad Local Menor de Bembrive. La Mancomunidad de Montes de Vigo entiende que es necesario involucrar a todos los actores sociales en el impulso de todo ese terreno y por ello avanza en la puesta en marcha de una fundación.

La constitución de este patronato fue aprobado como uno de los retos prioritarios para 2026 en la última asamblea de la Mancomunidad. El objetivo es crear un espacio de encuentro entre las comunidades de montes y distintos agentes institucionales y sociales, incluyendo administraciones públicas, empresas y entidades del tejido asociativo, para que todos ellos aporten financiación en la medida de lo posible.

Para atender todas las necesidades del monte vigués, el presidente de los comuneros, Uxío González, entiende que es necesaria una inversión de alrededor de 1,5 millones de euros. Aunque las comunidades de montes son las que mantienen la titularidad de esos territorios, entiende que su protección es cuestión de todos. «La prevención de los incendios, por ejemplo, es un beneficio para todo el mundo, es algo de interés general. Hay que recordar que en los incendios de 2017 el fuego casi llega a Citroën (ahora Stellantis)», recuerda.

En esta línea, ya se han dado los primeros pasos para conformar el futuro patronato de la fundación, poniendo en conocimiento del Concello de Vigo, la Xunta de Galicia y la Diputación de Pontevedra este proceso y comenzando a redactar los estatutos que regularán su funcionamiento interno una vez se constituya. La iniciativa pretende articular un ecosistema de actores comprometidos con el papel estratégico de los montes de Vigo en el bienestar social, así como definir una estrategia de captación de recursos que garantice en el tiempo la prestación de los servicios ecosistémicos que estos espacios naturales proporcionan.

En la parte superior del modelo de gestión planteado se sitúa la ciudadanía, que aparece como beneficiaria directa de los servicios ecosistémicos —como la calidad ambiental o los espacios de ocio—, pero también como corresponsable a través de fórmulas como el voluntariado, la microfinanciación, el uso organizado del monte o la participación en iniciativas de ciencia ciudadana.

En el ámbito institucional, las administraciones públicas desempeñan un papel triple: regulador, beneficiario y financiador. Su aportación económica se plantea a través de diferentes vías, desde financiación estructural hasta programas piloto o competitivos, además de otras fórmulas vinculadas al uso organizado del monte. Y el sector privado, por su parte, se incorpora como agente beneficiario y corresponsable mediante la implicación de empresas, fundaciones y entidades sociales. Su participación se canalizaría a través de patrocinios, alianzas, mercados voluntarios o programas de voluntariado corporativo.

Por último, el modelo incluye a las entidades de conocimiento, como la Universidade de Vigo, junto a otras fundaciones especializadas, que aportarían soporte técnico y científico para mejorar la gestión y el aprovechamiento sostenible de los montes. En conjunto, el esquema refleja un ecosistema colaborativo en el que administración, sociedad civil, comunidad científica y sector privado comparten responsabilidades para garantizar el mantenimiento y la valorización de los montes de Vigo a largo plazo.