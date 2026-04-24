Un caso «excepcional» gracias a la vacunación: Povisa cura de tétanos a un hombre de 80 años

El tétanos no está erradicado ni se podrá erradicar, porque las esporas de la bacteria Clostridium que lo causan están por todas partes —sobre todo en el suelo, las cenizas, los intestinos y las heces—. Sin embargo, la vacunación ha reducido drásticamente en España los casos de esta enfermedad infecciosa grave del sistema nervioso. Se pasó de los 90 casos registrados en 1983 a los cuatro de 2023 —último año con cifras oficiales del Ministerio de Sanidad—. De hecho, en los últimos cuatro años con datos, solo se notificaron dos casos en toda Galicia, pese a ser de las comunidades con mayor incidencia. Así que, «la mayor parte de médicos nunca ha visto ni va a ver uno», sostiene el neurólogo Santiago Trillo. Pero es fundamental diagnosticarlo y tratarlo a tiempo porque «sigue siendo una urgencia médica que requiere una alta sospecha diagnóstica y con una mortalidad relevante incluso en países desarrollados», según advierte la internista María Alonso.

En el hospital en el que trabajan, en Ribera Povisa, resolvieron exitosamente uno a finales de octubre del año pasado. Era un hombre de 80 años que acudió a urgencias por alteración del estado mental, enlentecimiento de atención y de lenguaje, dolor y fiebre. Lo ingresaron para tratar lo que sospecharon que era una infección urinaria.

Pero en planta, a la mañana siguiente, comprueban que ha empeorado, con rigidez generalizada y espasmos musculares ante pequeños estímulos. «No estaba en las manifestaciones más francas de la enfermedad», explica la doctora Alonso. Pensó en una tetania, un síndrome neuromuscular provocado por bajos niveles de calcio: pero las analíticas dieron bien. «¿No será un tétanos?», se sorprendió.

Diagnóstico

Lo consultó con otra colega de su servicio y con el doctor Trillo, con experiencia en valoración de enfermedades neurológicas agudas. «No había visto nada parecido. En sus manifestaciones es muy espectacular, por la rigidez progresiva de los músculos», explica y señala que «puede resultar muy angustioso para el paciente porque se va poniendo rígido el cuerpo, los brazos, las piernas, se produce una extensión del cuello marcada y una contracción de la mandíbula que le dificulta hablar, pero en todo momento tiene conciencia de lo que está pasando». Incluso, llegó a hacer un opistótono, un arqueamiento extremo de la espalda hacia atrás, apoyando solo en cabeza y talones.

Realizaron TAC cerebral y punción lumbar urgentes sin ver alteraciones. La familia les contó que habían acudido al podólogo el día anterior por una herida que se había hecho en el pie en la finca que labra.

«Si la sospecha clínica es muy alta, tienes que empezar el tratamiento y enviarlo a UCI, aunque el paciente esté estable, porque es una emergencia médica vital, puede progresar muy rápido, con mucha rigidez y fracaso respiratorio», explica la doctora Alonso. De hecho, al poco de trasladarlo, tuvieron que intubarlo. Neutralizaron el efecto de la toxina con gammaglobulina antietátina, evitaron que se creara más atacando a la bacteria con antibióticos y limpiaron la herida

Resultado

«Como lo sospechamos bastante rápido, se inició el tratamiento muy rápido y se recuperó completamente en pocos días», subrayan los profesionales. Destacan que, aún con una atención adecuada, la mortalidad se sitúa entre el 10 y el 50% de los casos. En las últimas cuatro décadas con datos —de 1983 a 2022— mató a 439 personas en España, aunque solo 14 en la última.

Este hombre si estaba siguiendo la pauta de la vacuna y el médico de familia ya le había recomendado el recuerdo a los 10 años. «Seguramente, gracias a ello, este paciente pudo tener una evolución mejor», apunta Trillo.