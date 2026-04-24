El Casco Vello canta a la revolución que ganó sin un solo disparo

La huella de las gentes y la cultura portuguesas se pueden encontrar por todo el Casco Vello de Vigo. A su costa han llegado infinidad de marineros lusos; en la lonja, en tierra, también han trabajado muchos compatriotas; la calle de los cesteros tiene su origen en familias portuguesas que se instalaron aquí... Así es que las cantigas portuguesas forman parte desde siempre del repertorio habitual en los almacenes, en los bares y en las calles. Por ello, el Orfeón Mariñeiro do Berbés, desde su fundación a finales de 2012, decidió celebrar la efeméride de la Revoluçao dos cravos con un concierto con estas piezas.

Las algo más de medio centenar de voces del coro dirigido por Luis Prego se dieron cita este jueves en la Praza de Almeida, ante la «sede de Portugal en Vigo», el Instituto Camôes, para conmemorar el 25 de abril.

«No Berbés sempre houbo ducias, centos, de mulleres e homes de Portugal traballando», recuerda Fiz Axeitos, uno de los fundadores del orfeón y destaca que sus cantigas son "parte da tradición do barrio". "Hai pezas moi populares do barrio que as cantamos todos e todas", cuenta Fiz.

El programa, en el que repasaron estas canciones lusas que el Casco Vello siente también como suyas, culminó con «Grândola, vila morena» en homenaje a «unha revolución pacífica, poñendo flores nas escopetas». «Dende a asociación pareceunos moi correcto en tempos moi convulsos por diferentes guerras e na situación mundial actual tan bélica», añade.