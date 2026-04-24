El BNG lleva al pleno de Vigo una moción contra el «endurecimiento» de las bajas laborales propuesto por la Xunta

El grupo municipal del BNG defenderá en el pleno de Vigo del próximo lunes una moción para rechazar lo que considera una «criminalización» de las bajas laborales por parte de la Xunta de Galicia, presidida por Alfonso Rueda. La iniciativa censura la propuesta del Gobierno autonómico de reforzar los controles y dificultar el acceso a las incapacidades temporales.

El portavoz municipal nacionalista, Xabier P. Igrexas, calificó este viernes la medida de «injusta, irresponsable y profundamente insultante», al considerar que pone el foco en los trabajadores en lugar de abordar los problemas estructurales de la salud laboral y la precariedad. Según denunció, la iniciativa sitúa «bajo sospecha» tanto a las personas enfermas o accidentadas como al personal sanitario.

En su moción, el BNG reclama reforzar la Atención Primaria para agilizar diagnósticos y tratamientos, reducir los tiempos de recuperación y mejorar la atención sanitaria. También pide abandonar la gestión de la salud laboral a través de mutuas privadas y reforzar las políticas de prevención de riesgos laborales ante el elevado número de accidentes.

Igrexas sostuvo que Galicia presenta uno de los índices más bajos de bajas laborales del Estado, con 27 por cada 1.000 afiliados frente a una media estatal de 40, por lo que rechaza que exista un uso abusivo. En contraposición, alertó de que la comunidad encabeza los datos de siniestralidad laboral, con 43 fallecidos en el último año.

En el caso de Vigo, el portavoz del BNG describió como «muy grave» la evolución de los accidentes laborales desde la llegada del PP al Gobierno gallego, con más de 59.000 siniestros registrados, de los que 630 fueron graves y 79 mortales.

«Las bajas no son absentismo»

El BNG subraya que organismos internacionales como la Organización Internacional del Trabajo y la Organización Mundial de la Salud no consideran absentismo las bajas médicas por enfermedad ni otros derechos laborales como las vacaciones o la huelga. En este sentido, Igrexas advirtió también de los riesgos del «presentismo», cuando los trabajadores acuden enfermos a su puesto por presión laboral.

La formación nacionalista denuncia además el «colapso» de la sanidad pública, que atribuye al deterioro de la Atención Primaria y a los recortes hospitalarios, y alerta de listas de espera que retrasan diagnósticos y tratamientos. En este contexto, critica lo que define como una «deriva privatizadora» de la Xunta al plantear un mayor papel de las mutuas en la gestión de las bajas laborales.