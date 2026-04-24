Belén Rubio reivindica un programa «sen prompts» tras el debate por el uso de instrucciones ocultas en la campaña al Rectorado

La controversia por el uso de un prompt oculto en el programa electoral en PDF de Carmen García Mateo ha añadido una nueva derivada a la campaña por el Rectorado de la Universidade de Vigo. Tras el debate suscitado por esa estrategia —planteada por Nós Universidade como una forma de advertir sobre los riesgos de delegar decisiones en la inteligencia artificial—, la candidata de H2040, Belén Rubio, ha movido ficha con una acción cargada de mensaje: la entrega simbólica de un «programa sen prompts» en los centros universitarios.

La iniciativa fue presentada este viernes por el equipo de Rubio, que la enmarca en su campaña para dar a conocer un programa de gobierno elaborado, según destaca, a partir de un proceso de escucha activa con la comunidad universitaria, con más de 50 reuniones y encuentros con distintos colectivos de la UVigo. El resultado, sostiene H2040, es un documento «realista, riguroso» y a la vez ambicioso, centrado en las personas y redactado durante más de dos meses por grupos de trabajo.

Pero el gesto político y comunicativo va más allá del formato. En pleno cruce de mensajes sobre el papel de la inteligencia artificial en esta campaña electoral, Belén Rubio subraya la necesidad de preservar una conversación humana y directa con la comunidad universitaria, sin mediación de sistemas que puedan «desvirtuar» el sentido del programa. De ahí esa entrega física del documento, presentada precisamente como una manera de remarcar que el contenido quiere llegar sin filtros ni instrucciones ocultas.

La respuesta de H2040, sin embargo, no pasa por rechazar la inteligencia artificial. Al contrario: la candidatura la incorpora a su propuesta de gobierno, pero insiste en que debe hacerse desde una lógica de gobernanza responsable. Su programa plantea la creación de un Comité Ético de Gobernanza Digital y Uso de la IA, concebido para velar por una implantación responsable de estas tecnologías, evitar usos ocultos o fraudulentos y garantizar que su aplicación sea ética, responsable y pedagógicamente fundamentada.

Ese matiz no es menor en el contexto actual. Mientras las otras candidaturas también han defendido la incorporación de la IA a la docencia, la gestión y la relación con el alumnado, el movimiento de Belén Rubio busca situarse en un terreno distinto: no tanto el de la experimentación comunicativa o la gamberrada electoral, sino el de la regulación, la ética y el uso consciente de una herramienta que considera útil, pero no inocente.

De hecho, la propia nota de H2040 admite que su programa contempla ideas generadas por una IA propia, bautizada como «Intelixencia Académica», y desarrolla medidas vinculadas al acceso a capacidad de computación avanzada, al desarrollo de modelos corporativos de IA con protección de datos y sin dependencias externas críticas, a la formación en inteligencia artificial para toda la comunidad universitaria y a una integración estratégica de estas herramientas en los procesos de enseñanza y aprendizaje.

La candidatura insiste, no obstante, en que no presenta la IA «como una moda tecnológica», sino como una herramienta para mejorar la universidad, reforzar su autonomía tecnológica, hacer más eficiente la gestión e impulsar la innovación docente y la formación de las personas. Todo ello, insiste, bajo criterios de control ético y uso consciente.

La maniobra de Belén Rubio llega así en un momento en el que la inteligencia artificial se ha colado de lleno en la campaña electoral universitaria, no solo como contenido programático, sino también como parte del propio relato político. La controversia generada por el PDF de Nós Universidade, preparado para que una IA lo valorase mejor que los de sus rivales al compararlos, abrió una discusión sobre los límites del algoritmo, la transparencia y la responsabilidad en el uso de estas herramientas en un proceso electoral.