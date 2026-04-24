El aerodinánimo crucero de aventura «Greg Mortimer» se estrena en Vigo con 116 pasajeros

No vino a Vigo el Vasco da Gama el miércoles como estaba previsto debido a una avería en su equipo propulsor que le obligó a entrar en un taller naval de Lisboa. El que sí lo hizo, y además para estrenarse en el puerto de Vigo (estuvo aquí en 2023, pero para una reparación) fue el crucero de expedición Greg Mortimer, una llamativa embarcación inaugurada en 2019 enfocada al turismo de aventura, que lleva el nombre del primer escalador australiano en coronar el Everest en 1984.

Con capacidad para un máximo de 160 pasajeros, en sus 104 metros de eslora por 18 de manga, el Greg Mortimer puede presumir de ser el primer crucero del mundo construido con el aerodinámico diseño de proa invertida «X-Bow», patentado por el astillero noruego Ulstein, con el que consigue una navegación más confortable y eficiente.

Vista del «Greg Mortimer» atracado hoy en el puerto de Vigo. / CRTVG

A Vigo arribó con 116 huéspedes estadounidenses en ruta de Lisboa y Leixões a A Coruña, en crucero de 13 noches con final en Ámsterdam en el que también pasa por Gijón, Pasaia, Burdeos y varios puertos de la Bretaña francesa así como el belga de Ostende.

Foto de archivo del «Greg Mortimer», el buque de aventura que ha llegado hoy a Vigo. / Raúl Martínez

Cumpliendo con la tradición, sendas representaciones del Puerto y de la consignataria Pérez y Cía. subieron a bordo para asistir al intercambio de metopas con el que se da la bienvenida a los mandos de la nave con motivo de la primera visita del buque a Vigo. El martes está prevista la escala del Arcadia.