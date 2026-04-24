Acoso por celos: condenada una menor de 15 años que amenazó a otra por hablar con su novio en Vigo

La intimidaron, importunaron, amenazaron, siguieron, pusieron nerviosa... y todo por hablar con su novio, compañero de clase de la víctima, de tan solo 15 años. Una menor ha sido condenada a 10 meses de libertad vigilada, a participar en un programa de prevención dela violencia, realizar un curso de formación prelaboral y otro de prevención de consumo de sustancias tóxicas, así como una indemnización de 1.482 euros. Estas son las medidas que la Audiencia Provincial de Pontevedra, con sede en Vigo, ha ratificado para una menor por un delito de acoso y dos leves de amenazas sobre otra adolescente a la que vio hablando con su novio: «Como te vuelva a ver con [él] te pego una hostia, no tengo problema en pegarte; no quiero que estés con él» o «si le hablas, te tragas el móvil».

Celos

Estas son solo dos de las frases que la expedientada, de entonces 15 años, profirió a la víctima cuando en noviembre de 2023 la vio hablando con el que era su novio, ya que ambos eran compañeros de clase y compartían línea de autobús. Según se recoge en la sentencia, sobre la que no cabía recurso ordinario alguno, la menor condenada «reaccionó de forma celosa» cuando vio a la víctima y a su novio hablando, se puso «en medio de los dos» cortando la conversación y obligando a la joven a cambiarse de sitio en el autobús.

«Te doy un bofetón»

A partir de este momento, las actitudes intimidatorias de la adolescente se agravan. En la misma línea de autobús, esta joven en compañía de otras dos amigas se encontraron con la víctima, se acercaron a ella, y con el fin de «importunarla e intimidarla» le dijo «como vuelvas a hablar con mi novio te doy un bofetón». Las adolescentes se sentaron cerca de la víctima «para ponerla nerviosa» y no dejaban de mirarla.

Desde entonces, la víctima evitaba coger el autobús para no coincidir con ella, evitando también cualquier contacto con su compañero de aula. A la vuelta de las fiestas de Navidad, ya en enero de 2024, la víctima iba acompañada de varios compañeros y se cruzó con la expedientada que empezó a seguirla por la calle.

Actitud agresiva y violenta

Asustada, se «desvió» y fue a la Comisaría de Policía Nacional. Al salir, la otra adolescente se acercó a ella en actitud agresiva y violenta mientras le decía «como te vuelva a ver con [él] te pego una hostia, no tengo problema en pegarte; no quiero que estés con él» así como «si le hablas, te tragas el móvil».

En la sentencia, los padres de la expedientada también recurrían el abono de la responsabilidad civil solidaria que les correspondería ya que al ocurrir los hechos, la menor estaba bajo la guardia material de la Xunta. Los magistrados lo rechazan porque no probaron que, como padres hicieron todo lo debido «para impedir la actuación delictiva» de su hija.