La Xunta completa la instalación de las válvulas provisionales de Eiras: «Lo primero era evitar que los habitantes se quedaran sin agua»

La conselleira de Medio Ambiente y Cambio Climático, Ángeles Vázquez, visitó hoy la presa de Eiras, donde anunció que la Xunta ya ha completado la instalación de las válvulas provisionales de abastecimiento del embalse y que prevé colocar las definitivas a finales del verano tras una inversión total de cerca de 2,3 millones de euros.

De esta forma, Eiras en condiciones de garantizar el suministro de agua a las más de 400.000 personas que se abastecen de este embalse «No eran 50.000 euros ni se hacía en 15 días», ha dicho durante una visita a la presa este jueves la conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, en referencia a las palabras del alcalde de Vigo, Abel Caballero, según el cual se trataba de una actuación menor.

De hecho, la válvula que se ha colocado es de momento provisional, y no se espera que esté instalada la definitiva hasta el próximo mes de septiembre.

Durante la visita a las instalaciones, Vázquez ha explicado que la pieza sustituye a la anterior tras detectarse riesgos por su estado de deterioro, lo que en su momento generó un prolongado cruce de reproches entre Xunta de Galicia y Concello de Vigo respecto a qué administración correspondía el mantenimiento de una infraestructura cuyo deterioro pudo haber dejado sin agua, como ha recordado Vázquez, no sólo a ciudadanos, sino a hospitales, centros de salud y empresas.

La actuación, ejecutada por Aguas de Galicia, ha supuesto una inversión millonaria y una intervención que la conselleira ha calificado de «compleja» y basada en criterios técnicos.

Vázquez ha destacado que, con la nueva válvula ya operativa, queda garantizado el suministro mientras se completa la solución definitiva, y ha agradecido la respuesta de las empresas implicadas en una obra que ha definido como urgente.

La visita también ha servido para azuzar el choque institucional con el gobierno local de Vigo, ya que la conselleira ha reprochado a la administración local no haber priorizado el mantenimiento de las infraestructuras.

«Lo primero era evitar que los habitantes se quedaran sin agua», ha dicho la conselleira, frente a las alternativas que plantea el Ayuntamiento para tener respuesta en caso de sequía, como la construcción de un segundo embalse o un bypass desde el río Verdugo sin haber resuelto antes «lo fundamental».

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Con la válvula provisional ya operativa, la Xunta da por asegurado el suministro de agua en el área metropolitana, mientras continúa trabajando en la solución definitiva, que estará lista en los próximos meses.