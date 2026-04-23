Vigo sigue haciendo los deberes para garantizar la «mejor agua de España»: el Perte de más de 7 millones ya está al 50% de ejecución

El Concello de Vigo sigue haciendo los deberes para garantizar la modernización de la gestión del ciclo del agua, que está acometiendo a través de un Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica (Perte) dotado con 7,3 millones de euros y que, tal y como señala el alcalde, Abel Caballero, permitirá que «Vigo siga siendo la ciudad con la mejor agua de España». Para ello, el Perte aprobado por el Gobierno central y que cuenta con fondos europeos está ya al 50% de ejecución.

En el marco de este plan, se están realizando actuaciones para la mejora de la eficiencia del ciclo del agua, gestión de la información y nuevas estrategias que permiten una mejora hidráulica, energética y operativa del ciclo urbano mediante la implantación sensórica, la monitorización y la automatización de los procesos de abastecimiento, saneamiento y depuración de la ciudad. Por un lado, se está creando un gemelo digital y un centro inteligente para la gestión del ciclo del agua, en el cual se centralizará la operatividad, interpretación y visualización de toda la información obtenida en tiempo real. El objetivo es conseguir una detección temprana de incidencias y obtener tiempos de respuesta más rápidos.

Dentro del Perte, se está acometiendo también la instalación de sensores para medir la calidad del agua, medidores de consumo energético, variadores de frecuencia y automatización completa de todas las instalaciones del sistema de abastecimiento (captaciones, depósitos, estaciones de bombeo, estaciones de tratamiento y válvulas reductoras de presión) y también la instalación de 11.000 contadores inteligentes, sensores de prelocalización de averías en la red, caudalímetros en los principales colectores y detectores de alivio en los puntos de desbordamiento en episodios de lluvia.

El bloque de actuaciones centradas en desarrollos de sistemas para la gestión de la información está centrado, por su parte, en el desarrollo de la plataforma tecnológica de Aqualia para la gestión inteligente y analítica del ciclo del agua. Por último, otra pata del Perte es la elaboración o mejora de estrategias, estudios o proyectos que promuevan el cumplimiento de la normativa, la eficiencia del ciclo urbano del agua y la adaptación al cambio climático.