Vigo homenajea a Domingo Villar en el Día del Libro con un acto en la Praza de Compostela

Vigo volvió este jueves la mirada hacia uno de sus narradores más queridos. La ciudad rindió homenaje a Domingo Villar con motivo del Día del Libro en un acto celebrado en la Praza de Compostela, un escenario especialmente simbólico al encontrarse allí la escultura que mantiene viva la presencia del escritor en el corazón de la ciudad.

La conmemoración estuvo organizada por el Concello de Vigo y reunió al alcalde, a la primera teniente de alcalde, al concejal de Cultura, a la familia del autor, al alumnado de sexto de Primaria de los colegios García Barbón y Compañía de María, además del escritor Francisco Castro. El recuerdo al novelista y a su profunda vinculación con Vigo centró una jornada marcada por el tono emotivo y literario.

Durante el acto, Abel Caballero ensalzó la figura de Villar como un autor de novela negra con una voz propia y reconocible. El alcalde destacó que escribía «cunha prosa irrepetible e excepcional» y defendió que «merece toda a nosa homenaxe». En esa misma línea, subrayó que el escritor permanece en la memoria colectiva de la ciudad y remató con una frase de fuerte carga simbólica: «Domingo Villar segue para sempre connosco».

El regidor abrió además la ceremonia con la lectura de un fragmento de «O último barco», la novela publicada en 2019 y ambientada en Vigo, con Leo Caldas como protagonista. El gesto reforzó el vínculo entre la obra de Villar y la ciudad, convertida en uno de los grandes escenarios literarios de su universo narrativo.

La literatura tuvo también voz joven en la cita. Los alumnos de Compañía de María y García Barbón leyeron textos propios en los que recordaron la importancia de leer y reivindicaron el valor de los libros como herramienta de descubrimiento, memoria y formación.

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El homenaje sirvió así para algo más que recordar a un escritor. También permitió reivindicar a Domingo Villar como parte del alma literaria de Vigo, como uno de esos autores capaces de fijar una ciudad en la imaginación de miles de lectores y de devolverla transformada en relato.