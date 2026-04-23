Vigo se convierte en escenario del cine español: «Queremos tener el audiovisual aquí»

Vigo es una ciudad cada vez más presente en el audiovisual. No solo por los numerosos rodajes que tuvieron lugar en la ciudad el último año, sino también por su capacidad formativa y la presencia de oferta para poder ver filmes internacionales, cine de autor o, si se prefiere, comercial. Una de las iniciativas más destacadas es haber traído Rueda Academia de Cine por tercera vez consecutiva, mediante una inversión de 70.000 euros.

A lo largo de toda esta semana una recua de futuros cineastas asiste a formaciones con profesionales del sector, proyecciones y paseos en la ciudad en los que los artistas hacen sinergia. El público general también se puede beneficiar de su presencia, esta tarde se emite en el MARCO la película Misericordia de Alain Guiraude y mañana Maspalomas.

El Concello acogió ayer la presentación de la nueva edición de Rueda. El alcalde, Abel Caballero, dio la bienvenida al vicepresidente de la Academia del Cine, Rafael Portela, y puso el acento en la dimensión cultural del programa, por encima incluso de su impacto económico. «El audiovisual es hoy lo que fue la imprenta de Gutenberg durante siglos», afirmó, destacando el papel transformador de la imagen en la sociedad actual.

El alcalde defendió además la apuesta estratégica de Vigo por el sector audiovisual, avanzando la creación de un gran polo en colaboración con la Zona Franca. «No podemos quedarnos fuera de esta revolución cultural», señaló.

Como ejemplo del potencial del medio, recordó el impacto viral de producciones locales capaces de alcanzar millones de visualizaciones, reflejo —dijo— de una nueva forma de comunicación al alcance tanto de profesionales como de creadores emergentes.

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Durante la presentación también intervino Rafael Portela, vicepresidente de la Academia de Cine. Destacó las facilidades que tiene Vigo para realizar este tipo de actividades. «Solamente seleccionamos seis proyectos de seis cineastas, una de ellas es una cineasta de Vigo, Eire Cid», contó.