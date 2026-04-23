Los viajeros prolongan sus alojamientos en Vigo también en temporada baja: la estancia media se consolida por encima de los dos días

Los hoteles vigueses cerraron un primer trimestre de 2026 con cierto sabor agridulce, dado que si bien el número de viajeros ha sido inferior al del mismo período del año anterior, estos han reservado estancias más duraderas en los establecimientos de la ciudad, lo que ha permitido por primera vez en varios años situar la estancia media por encima de los días en dos meses consecutivos sin que esto coincida con la temporada veraniega, cuando sí es normal que esto suceda. Así lo corroboran los datos que acaba de hacer públicos este jueves el Instituto Nacional de Estadística (INE) recogidos en la Encuesta de ocupación hotelera, que aún no tienen en cuenta lo sucedido en los días grandes de Semana Santa, que este año coincidieron con el arranque de abril.

Tras los complicados meses de enero y febrero, golpeados por unas pésimas condiciones meteorológicas y cortes de las principales vías de comunicación, los hoteles vigueses alojaron en marzo 30.988 personas, el mejor dato del año y que permite que el acumulado del primer trimestre del ejercicio se sitúe en algo más de 82.000 huéspedes, un dato que un 19,7% inferior al del mismo período de 2025. La caída es atribuible, prácticamente en su totalidad, al desplome de viajeros llegados desde otros puntos de España, con casi 19.000 menos en la comparativa interanual, mientras que los huéspedes extranjeros se mantuvieron en cifras similares, pasando de los 25.655 del año pasado a los 24.358 del actual.

Las buenas noticias para los hoteles vigueses llegan con el dato de las noches contratadas, que ascendieron entre enero, febrero y marzo a las 155.156, un registro muy similar al de los ejercicios previos que se ha podido conseguir con esas reservas más prolongadas de los viajeros que han escogido Vigo para disfrutar de ella como turistas o por motivos laborales. Los indicadores de rentabilidad de la encuesta del INE reflejan también un incremento de los ingresos por habitación de los hoteles de la ciudad, que se situaron en marzo en algo más de 32 euros, un 38% más que el mismo mes del año anterior.

En el conjunto de las Rías Baixas, los hoteles han conseguido también en marzo empezar a revertir un inicio de año complicado mejorando las cifras de viajeros y pernoctaciones, aunque el acumulado del primer trimestre muestra todavía una cifra de huéspedes por debajo de la de 2025, aunque las pernoctaciones sí que están en cifras positivas.

Comparativa

El primer trimestre de 2026 deja, analizando el conjunto de Galicia, a la ciudad de A Coruña como destino con más viajeros alojados en hoteles, superando los 111.000, aunque por debajo de Vigo en la estancia media de los mismos. Santiago, por su parte, se queda ligeramente por debajo de los 99.000 huéspedes. La ciudad olívica registra, con todo, más visitantes llegados desde el extranjero que A Coruña en los tres primeros meses del año.

Por lo que respecta a las pernoctaciones, en la ciudad herculina los hoteles anotaron cerca de 228.300, mientras que Santiago se queda mucho más cerca de Vigo al anotar 167.537, tras dejarse por el camino en un año casi 60.000 noches contratadas.