El transporte público en Vigo entra en el siglo XXI: Vitrasa ya aparece en Google Maps

Sen tempo non era. El transporte público de Vigo entró esta semana en una nueva dimensión -e incluso en el siglo XXI- en cuanto a accesibilidad. Después de años de reclamaciones por parte de vecinos y turistas, Vitrasa ha integrado todos sus horarios, rutas y paradas en Google Maps. Este pequeño movimiento tecnológico supondrá un salto crucial para la utilización del autobús urbano, ya que permitirá consultar de forma mucho más sencilla los itinerarios entre varios puntos de la ciudad. Sin anuncios, webs externas ni aplicaciones nuevas.

La noticia, avanzada por FARO hace unas semanas, incluye (casi) todas las funcionalidades que se le pueden pedir: horarios teóricos de paso por cada parada, número de las mismas e incluso los característicos colores relacionados a cada línea. Desde el amarillo del C3 que vertebra de Chapela a Samil y Bouzas al verde claro del 17. La mayoría

A la cola de España en esta innovación

De los veinte municipios más poblados a nivel nacional, solamente Elche y Vigo no tenían ni un solo dato sobre sus transportes urbanos. En los últimos meses urbes como Vitoria, Pamplona o Gijón habían incorporado una funcionalidad disponible también desde hace años en A Coruña. En otras localidades como Madrid o Málaga la ubicación de cada vehículo es en tiempo real, mientras que en el resto combina la información de llegada a cada parada con horarios fijos. En el caso vigués, no figuraban ni las rutas.

La incorporación del transporte público permitirá cálculos más reales en una plataforma extendida a nivel global. La aplicación, que cuenta con más de 2.000 millones de usuarios mensuales, ya ofrece los servicios interurbanos de la Xunta o los trenes de Renfe. Esta ausencia era compensada con Moovit, una aplicación con anuncios que integra todos los medios de transporte. Sin embargo, la fiabilidad de sus horarios cayó ante la falta de actualizaciones por parte de la empresa o usuarios. Paralelamente, Vitrasa renovó su web con una nueva interfaz.

El pasado 26 de agosto el alcalde de la ciudad, Abel Caballero, aseguró a FARO tras una visita a las cocheras de Camposancos que Vitrasa aparecería en dicho motor «la próxima semana», aunque la implementación completa podría ser más gradual al exigir incorporar todas las rutas, paradas y vehículos. Sin embargo, más de cuatro meses después todavía no ha sido posible esa inclusión. En los pliegos de la nueva concesión, que deberá estar en funcionamiento en el segundo semestre de 2026, se exigen medidas como esta además del pago con el móvi.