El Sergas aclara que habrá 11 psicólogos para toda Atención Primaria del área de Vigo en 2030

El Área Sanitaria de Vigo puso en marcha su Red de Psicología de Atención Primaria este lunes en cinco centros de salud. En septiembre se sumará a la iniciativa la consulta abierta en 2021 en Bembrive y luego solo se incorporarán cinco psicólogos clínicos más a lo largo de los cuatro años siguientes. Así lo ha aclarado el Servizo Galego de Saúde (Sergas), que rectifica esta mañana datos ofrecidos el día anterior y que elevaba el total a 29, frente a los 11 que finalmente serán.

Desde el Sergas aseguran que con esta cantidad de profesionales se podrá abarcar igualmente a la población de los 46 centros de salud del área, ya que unos funcionarán como «centros cabecera» de otros y se derivará a la población allí. Pone como ejemplo a las matronas de Primaria, aunque ellas son 16. No habrá, por tanto, una consulta de psicología por centro de salud.

Con once psicólogos clínicos para toda la población del Área Sanitaria de Vigo ya no se cumplirá la ratio de cinco profesionales por cien mil habitantes mayores de 15 años, sino que serán solo 2.

El Consejo General de Colegios Oficiales de Psicólogos propuso ya en 2023 a las comunidades autónomas el incremento progresivo de la presencia de psicólogas en Atención Primaria hasta alcanzar «una ratio mínima» de un profesional por cada 20.000 habitantes hasta 2027. Con los planes del Sergas sería uno por cada 45.800 adultos del área viguesa.

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La red se puso en marcha esta semana con la apertura de las consultas de las cinco primeras profesionales en el Olimpia Valencia, Navia, Ponteareas, Redondela y Moaña. En septiembre se sumará a este modelo la consulta piloto de Bembrive, que abrió en 2021 y que también atiende a Sárdoma.

Se trata de un circuito de Psicología Clínica en Atención Primaria para mejorar la atención a los problemas de salud mental más frecuentes. Está dirigido principalmente a personas con trastornos mentales comunes leves o moderados, como cuadros de ansiedad, depresión leve-moderada o trastornos adaptativos, que son una parte muy importante de la demanda asistencial en los centros de salud. El objetivo es ofrecer "una atención más accesible, más precoz y más coordinada, acercando las intervenciones psicológicas basadas en la evidencia al primer nivel asistencial".

La iniciativa se basa en un modelo colaborativo entre Atención Primaria y Salud Mental. Los profesionales de Medicina de Familia seguirán teniendo un papel central en la detección y valoración inicial de los casos, y podrán canalizar la consulta a Psicología Clínica del centro de salud a través de e-consulta. A partir de ahí, el profesional de Psicología valorará cada caso y decidirá si procede asesoramiento al médico de familia, citación para primera consulta presencial o derivación a otros recursos cuando sea necesario.

La atención psicológica prevista en este programa será breve, estructurada y basada en la evidencia, con posibilidad de intervención individual o grupal. Busca reducir la cronificación, evitar duplicidades, mejorar la continuidad asistencial y disminuir la medicalización de problemas emocionales que pueden beneficiarse de un abordaje psicológico temprano.

El programa no está diseñado para atender desde este circuito situaciones de trastorno mental grave, riesgo suicida, adicciones como diagnóstico principal o pacientes que ya estén siendo tratados en atención hospitalaria, que deben seguir los canales asistenciales específicos correspondientes.