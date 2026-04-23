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Mundial 2030

Rafael Louzán, presidente de la RFEF: «Esperemos que FIFA acepte Vigo como sede del Mundial»

Rafael Louzán confía en que la FIFA apruebe la incorporación de Balaídos y el Nou Mestalla para el evento

Avance de las obras de la grada de Gol y el estadio de Balaídos a principios de abril

Avance de las obras de la grada de Gol y el estadio de Balaídos a principios de abril / Alba Villar

Alfredo Castelló

Valéncia

El presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Rafael Louzán, ha confirmado este jueves que la RFEF ha pedido a la FIFA que València y Vigo sean sedes mundialistas del campeonato de 2030, que organizan España, Portugal y Marruecos, en sustitución de Málaga y A Coruña. En este sentido, el dirigente añadió que «esperemos que FIFA lo tenga a bien».

En 'The Forum', evento organizado por el Atlético de Madrid y Apollo Sports Capital en el Riyadh Air Metropolitano, el presidente de la RFEF recordó que «hay una previsión inicial de 20 sedes» para el torneo, de las cuales 11 corresponden a España, 6 a Marruecos y 3 a Portugal. «Se han caído las sedes de Málaga y Coruña y hay dos para entrar, Valencia y Vigo. Hemos pedido que se incorporen y esperemos que FIFA lo tenga a bien», relató.

En este sentido, Rafael Louzán, expresó este jueves que «el Gobierno de España debe empezar a implicarse» en el Mundial de fútbol de 2030, el cual España organiza junto a Portugal y Marruecos, por que es «una oportunidad que no se puede perder». «Es una oportunidad que no se puede perder. España es capaz de todo y de lo mejor. En UEFA nos decían 'qué ha pasado en la RFEF que antes no querían organizar nada' y ahora queréis organizarlo todo. Y ese no es el camino, tenemos capacidad organizativa y los mejores estadios del mundo», defendió Louzán.

Louzán, en su intervención en The Forum

Louzán, en su intervención en The Forum / L-EMV

«Estos estadios son para el Mundial, pero también son para la Liga en el futuro, con una inversión cercana a los 2.500 millones de euros que nos posicionará otra vez con sedes modernas», celebró Louzán desde el estadio rojiblanco. Aunque defendió que «ahora sí, el Gobierno de España debe empezar a implicarse en un evento de estas características». «En Marruecos manda uno solo, en España mandamos bastantes y este es un proyecto de país y debemos coordinarnos. El Gobierno debe liderar para que sea el Mundial que todos esperamos. A partir de septiembre espero que cojamos todos el toro por los cuernos», deseó.

La carrera de Valencia y Vigo

Y es que, como ha ido informando Levante-EMV, diario perteneciente al mismo grupo editorial de FARO, desde que el Valencia CF retomara las obras del Nou Mestalla hace un año, la RFEF ha mirado a Valencia como sede del Mundial, pese a que en un primer inicio, la ciudad cayera del camino mundialista, precisamente, por el hecho de que el estadio de las Cortes Valencianas siguiera paralizado. El pasado marzo, Rafael Louzán se mostraba convecido de que el Nou Mestalla pasaría el corte definitivo. «Valencia va a tener el estadio más moderno del fútbol español para ese Mundial, un estadio de 70.044. Seguimos las obras vía redes y vía club», dijo. Y argumentó que el recinto valenciano no figuara en ese momento entre las opciones candidatas: «No entró en su momento por problemas entre la propiedad del campo, Peter Lim, y el Ayuntamiento, pero esos problemas se han solucionado y la FIFA tiene la capacidad de decidir. No le deberían de surgir muchas dudas»,defendió el presidente federativo.

Unos días después de las palabras de Louzán, A Coruña anunciaba su renuncia a ser sede del Mundial bajo el pretexto de las «exigencias» de FiFA, que hicieron inviable continuar con la candidatura». El camino para Valencia se allanaba todavía más. Y remató las opciones valencianas Manuel Rodríguez Uribes, presidente del Consejo Superior de Deportes: «Al no seguir A Coruña, tenemos la candidatura de Vigo, que debería entrar, y lo he dicho desde el minuto 1, si Valencia termina su estadio, el Nou Mestalla, que está en obras pero que tenemos el compromiso del club y el acuerdo con el Ayuntamiento, estará también. El club se ha comprometido y ha consignado una cantidad de dinero para hacer un polideportivo municipal en el barrio, que es humilde. Parece que eso va en serio, y si es así, entiendo que las once incluirán a Vigo y a Valencia».

Visitas a las sedes

Por otro lado, a finales de marzo, una delegación de la FIFA estuvo visitando todas las aspirantes presentadas por la RFEF a ser sede mundialista: Anoeta (San Sebastián), Camp Nou (Barcelona), Gran Canaria (Las Palmas), La Cartuja (Sevilla), Metropolitano (Madrid), Nueva Romareda (Zaragoza), RCDE Stadium (Barcelona, Cornellá-El Prat), San Mamés (Bilbao) y Santiago Bernabéu (Madrid) para comprobar los criterios necesarios a cumplir o reclamar otras mejoras. También de Marruecos y Portugal.

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Ni Balaídos ni el Nou Mestalla figuran en el programa de visitas oficial pero el presidente de la Federación Valenciana de Fútbol, Salvador Gomar, confirmaba que sí está previsto que en otoño se produzca la visita de manera oficial para un primer análisis técnico del recinto,y a partir de ahí emitir una primera valoración sobre sus posibilidades. En este, cabe reseñar una sede puede se excluida hasta un año antes del inicio del Mundial, tal como sucedió con dos ciudadades canadienses en el campeonato de este próximo verano.

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