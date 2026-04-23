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El PP de Vigo urge a Abel Caballero un cambio de postura con Peinador y que se sume a la estrategia de promocionar la ciudad en destino

«Solo él va en sentido contrario», asegura la presidenta de los populares, Luisa Sánchez

Aviones en la pista del aeropuerto de Peinador.

Aviones en la pista del aeropuerto de Peinador. / Marta G. Brea

R.V.

Vigo

La situación del aeropuerto de Peinador volverá a debatirse en el pleno del Concello de Vigo el próximo lunes a instancias del PP, que llevará a la sesión una iniciativa para reactivar el aeropuerto y ratificar, además, su rechazo a la propuesta del Clúster de Turismo de Galicia para que la terminal se limite a los vuelos de negocio. En esta línea, la presidenta de los populares, Luisa Sánchez, avanza que urgirá al alcalde vigués, Abel Caballero, a que se una a la estrategia de promoción en destino que han comprometido Xunta y Diputación de Pontevedra.

«Solo Abel Caballero va en sentido contrario cuando debemos ir todos en la misma dirección, queremos instarle a virar su rumbo y sumarse al consenso generalizado en torno a este asunto», plantea Luisa Sánchez, que califica de «error» pagar a las aerolíneas para que operen Vigo, recordando que el Concello se ha gastado 10 millones en la última década sin consolidar rutas.

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La popular ha hecho también referencia a las críticas de Caballero a la estrategia de Xunta y Diputación, recordando que el Concello instaló mupis en Nueva York o Kawasaki. «¿Qué quiere decir, que fueron una bobada porque, que sepamos, no hay rutas directas con Estados Unidos y Japón? ¿O es que quería que los neoyorquinos volaran a Lavacolla?», apunta Luisa Sánchez, concluyendo que «se hay demanda hacia un destino, será más sencillo que haya vuelos y nosotros creemos en el potencial de Vigo sin que haya que pagar por los asientos».

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