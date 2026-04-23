El PP de Vigo urge a Abel Caballero un cambio de postura con Peinador y que se sume a la estrategia de promocionar la ciudad en destino

La situación del aeropuerto de Peinador volverá a debatirse en el pleno del Concello de Vigo el próximo lunes a instancias del PP, que llevará a la sesión una iniciativa para reactivar el aeropuerto y ratificar, además, su rechazo a la propuesta del Clúster de Turismo de Galicia para que la terminal se limite a los vuelos de negocio. En esta línea, la presidenta de los populares, Luisa Sánchez, avanza que urgirá al alcalde vigués, Abel Caballero, a que se una a la estrategia de promoción en destino que han comprometido Xunta y Diputación de Pontevedra.

«Solo Abel Caballero va en sentido contrario cuando debemos ir todos en la misma dirección, queremos instarle a virar su rumbo y sumarse al consenso generalizado en torno a este asunto», plantea Luisa Sánchez, que califica de «error» pagar a las aerolíneas para que operen Vigo, recordando que el Concello se ha gastado 10 millones en la última década sin consolidar rutas.

La popular ha hecho también referencia a las críticas de Caballero a la estrategia de Xunta y Diputación, recordando que el Concello instaló mupis en Nueva York o Kawasaki. «¿Qué quiere decir, que fueron una bobada porque, que sepamos, no hay rutas directas con Estados Unidos y Japón? ¿O es que quería que los neoyorquinos volaran a Lavacolla?», apunta Luisa Sánchez, concluyendo que «se hay demanda hacia un destino, será más sencillo que haya vuelos y nosotros creemos en el potencial de Vigo sin que haya que pagar por los asientos».