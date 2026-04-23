La Plaza Elíptica reúne este fin de semana a más de 30 expositores en la Feira de Antigüedades y Vintage

El centro comercial Plaza Elíptica se convertirá este fin de semana en uno de los puntos más singulares del calendario comercial y de ocio de Vigo. La ciudad acogerá los días 25 y 26 de abril la III Feira de Antigüedades, Coleccionismo e Vintage, una cita pensada para los aficionados a los objetos con historia, las piezas curiosas y ese tipo de hallazgos que invitan a rebuscar sin prisa.

La feria volverá a celebrarse de la mano de la Asociación Cultural Ferro Vello, impulsora de una convocatoria que gana peso en la agenda viguesa y que, en esta edición, reunirá a más de 30 expositores llegados de todas las provincias gallegas, además de Castilla y León, Asturias, Cantabria, Bilbao y la vecina Portugal.

El evento se desarrollará en horario ininterrumpido de 10.00 a 20.30 horas, tanto el sábado como el domingo, y con un aliciente añadido para el público: la entrada será gratuita. La organización confía así en volver a atraer a numerosos visitantes a una cita de carácter semestral que mezcla mercado, nostalgia y paseo entre objetos difíciles de encontrar en los circuitos comerciales habituales.

La propuesta está pensada para un público muy amplio. Desde coleccionistas en busca de una pieza concreta hasta simples curiosos dispuestos a dejarse sorprender por artículos que remiten a otras épocas. En los pasillos de la Plaza Elíptica habrá espacio para cerámica, libros, discos, monedas, arte sacro, decoración rural, lámparas y todo tipo de objetos vintage y de colección.

La gracia de este tipo de ferias está precisamente en lo imprevisible. Un visitante puede acudir buscando una cámara antigua y acabar saliendo con una vajilla, un lote de postales, un reloj de sobremesa o un disco imposible de encontrar en otro sitio. Ese punto de hallazgo, casi de búsqueda del tesoro, es parte del atractivo de una convocatoria que juega con la memoria material y con la fascinación por lo raro, lo escaso y lo evocador.

La ubicación, además, refuerza su tirón. En pleno centro de Vigo, la Plaza Elíptica ofrece un escenario cómodo y accesible para una feria que aspira a convertirse, una vez más, en refugio de nostálgicos, coleccionistas y amantes de los objetos con alma.

Durante dos días, el centro comercial cambiará así el ritmo habitual de tiendas y tránsito por otro más pausado, hecho de vitrinas improvisadas, conversaciones sobre piezas antiguas y miradas detenidas sobre objetos que aún conservan el eco de otras vidas.

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En una ciudad con creciente afición por los mercadillos temáticos y el comercio singular, la III Feira de Antigüedades, Coleccionismo e Vintage se presenta como una de esas citas capaces de reunir a varias generaciones alrededor de una misma idea: que el pasado, cuando se toca y se mira de cerca, también puede ser una forma de ocio.