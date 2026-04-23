¿Cuántos hoteles hay en Vigo y cuál es la categoría más habitual? La ciudad suma 124 estrellas y negocios desde 8 hasta 157 habitaciones

La consolidación de Vigo como destino turístico y su dinamismo económico sigue atrayendo el interés de inversores y de cadenas hoteleras por aumentar la oferta de alojamiento en la ciudad. Con 48 hoteles abiertos en estos momentos, proyectos en marcha como el de B&B en la avenida de Madrid o los de Castrelos y el Casco Vello permitirán a la urbe olívica superar el medio centenar de establecimientos de estas características, ampliando las plazas ofertadas a unas 5.700, lo que puede suponer desbancar a Santiago como ciudad de Galicia con mayor capacidad hotelera, situándose solo por detrás de Sanxenxo en la Comunidad.

El futuro hotel de la avenida de Madrid, en el antiguo concesionario Opel Autoviasa, estará catalogado como uno de tres estrellas, lo que lo convertirá en el octavo de esta categoría en la ciudad, según los datos recopilados en el directorio de establecimientos turísticos de la Xunta. Se sumará al que ya tiene abierto B&B en Alfonso XIII, pero también al Exe, Inffinit, Junquera, Las Tres Luces, Ipanema y Caribe.

Los «3 estrellas» no son, sin embargo, la categoría más habitual en Vigo, sino que a día de hoy lo más probable en una búsqueda es encontrar un «4 estrellas», sumando la urbe hasta 14 hoteles con este estándar de calidad como son el AC Palacio Universal, el Axis, Bahía, Ciudad de Vigo, Coia, Eurostars Mar de Vigo, Hesperia, Attica 21, Boutique Agua de Mar, Maroa, Occidental, Tryp Los Galeones, NH y Zénit.

La segunda categoría más habitual es, por el momento, la de «1 estrella», con 13 alternativas como son el Alda Estación, Arias, Casablanca, Chipén, el Águila, Hotel del Mar, O Pazo, Playa Samil, Princesa, Náutico, Playa Santa Baia, Pombal y Sol-Por. Mientras, hay una docena categorizada como «2 estrellas»: Alda Porta do Sol, Atlántico, Celta, Compostela, Arsus, Avión, La Suite, Lino, Ogalia, Pantón, Progreso y Puerta de Gamboa.

Para aquellos que buscan el mayor estándar de calidad, por su parte, Vigo ofrece dos de los ocho hoteles «5 estrellas» que hay en Galicia, como son el Pazo Los Escudos, en Alcabre, y el Nagari, en plena plaza de Compostela.

Más allá de las estrellas y su categoría, la oferta hotelera de Vigo es amplia y variada también en cuanto a tamaño, puesto que las opciones existentes en la urbe permiten alojarse tanto en un establecimiento de ocho habitaciones como son el Sol-Por y el Pombal como en uno de 157 estancias como es el Attica 21, que es uno de los ocho con más de un centenar de habitaciones disponibles, mientras que otros 13 tienen más de 50 estancias. La gran mayoría de los hoteles de la ciudad se localizan en la zona centro y en el ensanche.