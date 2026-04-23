Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Juicio Kitchen RajoyExtradicción exprofesor violadorBarça-CeltaNominado mejor docente suspende oposiciónForo Turismo de Vigo
instagramlinkedin

Herida una conductora en Vigo tras salirse de la vía en la VG-20 a su paso por Matamá

Los hechos ocurrieron pasadas las 15.15 horas en el punto kilométrico 6 de dicha vía

Atasco kilométrico en la circunvalación captado por una cámara de la DGT en un accidente anterior.

Atasco kilométrico en la circunvalación captado por una cámara de la DGT en un accidente anterior. / Tráfico

E. P.

Una conductora ha resultado herida en la tarde de este jueves en Vigo tras salirse de la vía mientras circulaba por la VG-20 a su paso por la parroquia de Matamá.

Los hechos ocurrieron pasadas las 15.15 horas en el punto kilométrico 6 de dicha vía, en dirección Vigo.

Fue un particular el que alertaba de que un coche se había salido de la vía tras hacer un trompo y quedar en dirección contraria a la de circulación.

Noticias relacionadas

Por ello, se dio aviso a Urgencias Sanitarias de Galicia-061, que atendió a la conductora que tenía dolor en una mano, y a la Guardia Civil de Tráfico.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Identificado el conductor del atropello mortal en Pontevedra, al que investigan por un homicidio imprudente
  2. Extranjeras de Vigo, tras solicitar su regularización: «Estamos emocionadas, es la oportunidad que estábamos esperando»
  3. Una decena de detenidos en un operativo contra el narcotráfico en Arousa
  4. Muere atropellado un hombre de 48 años en la PO-531 en Pontevedra y el vehículo se da a la fuga
  5. Muere el policía nacional Nazario Luis Rodríguez Costa, destinado en Salvaterra y antes en la comisaría de Vigo
  6. Laureano, el residente que cultiva el huerto y cuida el jardín del geriátrico: «Aquí sinto paz e pasa o tempo»
  7. De profesor nominado a Mejor Docente a suspender la oposición: el TSXG ratifica su 4,9
  8. La Xunta evaluará el impacto de asumir la gestión de la AP-9 y facilitar su gratuidad con peajes en la sombra

Herida una conductora en Vigo tras salirse de la vía en la VG-20 a su paso por Matamá

Herida una conductora en Vigo tras salirse de la vía en la VG-20 a su paso por Matamá

El Concello dará el viernes un paso clave para que Balaídos sea sede del Mundial 2030

El elevado precio de la vivienda no frena la compraventa: Vigo alcanzó en 2025 su cifra de operaciones más alta de los últimos 18 años

El elevado precio de la vivienda no frena la compraventa: Vigo alcanzó en 2025 su cifra de operaciones más alta de los últimos 18 años

Vigo se convierte en escenario del cine español: «Queremos tener el audiovisual aquí»

Vigo se convierte en escenario del cine español: «Queremos tener el audiovisual aquí»

La Xunta completa la instalación de las válvulas provisionales de Eiras: «Lo primero era evitar que los habitantes se quedaran sin agua»

La Xunta completa la instalación de las válvulas provisionales de Eiras: «Lo primero era evitar que los habitantes se quedaran sin agua»

Vigo sigue haciendo los deberes para garantizar la «mejor agua de España»: el Perte de más de 7 millones ya está al 50% de ejecución

Vigo sigue haciendo los deberes para garantizar la «mejor agua de España»: el Perte de más de 7 millones ya está al 50% de ejecución

El Gobierno cifra en 23 los narcopisos desarticulados en Vigo desde 2025 y defiende que la ciudad es «de las más seguras»

El Gobierno cifra en 23 los narcopisos desarticulados en Vigo desde 2025 y defiende que la ciudad es «de las más seguras»

¿Buscas campamento para tus hijos en Vigo? Pues apúntate ya

Tracking Pixel Contents