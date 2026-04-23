Herida una conductora en Vigo tras salirse de la vía en la VG-20 a su paso por Matamá
Los hechos ocurrieron pasadas las 15.15 horas en el punto kilométrico 6 de dicha vía
E. P.
Una conductora ha resultado herida en la tarde de este jueves en Vigo tras salirse de la vía mientras circulaba por la VG-20 a su paso por la parroquia de Matamá.
Los hechos ocurrieron pasadas las 15.15 horas en el punto kilométrico 6 de dicha vía, en dirección Vigo.
Fue un particular el que alertaba de que un coche se había salido de la vía tras hacer un trompo y quedar en dirección contraria a la de circulación.
Por ello, se dio aviso a Urgencias Sanitarias de Galicia-061, que atendió a la conductora que tenía dolor en una mano, y a la Guardia Civil de Tráfico.
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