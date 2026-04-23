Una cadena internacional con presencia en 19 países impulsa el nuevo hotel que abrirá en Vigo en la avenida de Madrid y pone fecha a su apertura

El sólido tejido empresarial e industrial y la potencialidad en el ámbito turístico. Esas son las razones que han empujado a B&B Hotels, un grupo hotelero internacional nacido en Francia en 1990 con más de 940 establecimientos en 19 países y que ya opera en Vigo desde 2017, a doblar su apuesta por la ciudad olívica con un segundo proyecto hotelero que, como informó FARO el pasado domingo, transformará lo que durante muchos años fue en la avenida de Madrid el concesionario de Opel Autoviasa, en los números 23 y 25, en un hotel de tres estrellas de más de un centenar de habitaciones, de las cuales la gran mayoría serán dobles reservando un puñado para familias. La capacidad máxima será de 296 plazas y se convertirá en el segundo con más camas de la urbe tras el Attica 21, que abrió sus puertas en 2022.

La cadena tenía claro desde hace tiempo el potencial de Vigo para incluirlo, como explican desde la compañía, en una «estrategia de crecimiento sostenido» que permitirá, si nada se tuerce en el cronograma, que el nuevo hotel de la avenida de Madrid pueda empezar a funcionar a principios de 2028 después de acometer las obras durante 2027, unos trabajos ambiciosos, puesto que la edificación que se reformará tiene 9.534 metros cuadrados (sótano, bajo y cuatro alturas) y fue levantada a mediados de los años 60. La obra no conllevará un incremento de la volumetría y la parcela contigua se mantendrá como zona de aparcamiento. El CEO de B&B Hotels España y Portugal, Jorge Zelada, destaca la oportunidad que ha supuesto el inmueble, propiedad de Meifus, para ampliar su presencia en Vigo.

«Es un destino que combina un fuerte dinamismo económico con un creciente atractivo turístico, lo que encaja plenamente con nuestra estrategia de expansión. Con este nuevo proyecto reforzamos nuestra presencia en la ciudad y ampliamos nuestra capacidad para dar respuesta a distintos perfiles de cliente, desde el viajero profesional hasta el de ocio, siempre con una propuesta basada en la eficiencia, la calidad y la mejor relación calidad-precio», explica Zelada, poniendo también en valor el peso que en Vigo tienen sectores como el de la automoción, naval o logística y que convierten a la urbe en uno de los principales polos económicos y urbanos del noroeste peninsular.

Render del futuro hotel que abrirá B&B en la avenida de Madrid de Vigo. / B&B

La ubicación elegida, por tanto, no es casualidad, puesto que el futuro establecimiento de la avenida de Madrid, complementará el que tiene la cadena en el centro de la ciudad, en la rúa Alfonso XIII a escasos metros de la estación intermodal y de los principales puntos turísticos del municipio. «En la avenida de Madrid tendremos alta visibilidad y accesibilidad, en uno de los principales ejes de entrada y salida de Vigo, con conexión directa hacia áreas industriales, parques empresariales y área metropolitana. Esta localización permitirá complementar la cobertura del hotel del centro, ampliando la propuesta hacia un perfil de cliente que prioriza la conectividad o la agilidad en los desplazamientos», argumentan desde B&B.

El futuro hotel de la avenida de Madrid seguirá, añaden, «el concepto de Smart Simplicity, que combina un diseño contemporáneo, funcionalidad y una oferta de servicios esenciales de calidad». El establecimiento contará con habitaciones con baño privado, conexión wifi, climatización, desayuno buffet, coffee corner con bebidas calientes gratuitas, recepción 24 horas, parking y activará una política pet friendly.

Aunque B&B tiene origen francés, la Península Ibérica ha sido un mercado muy importante para la compañía, que cuenta actualmente con 85 hoteles operativos, 66 en España y 19 en Portugal. En Galicia, además del establecimiento de Vigo, cuenta con otros dos en las áreas metropolitanas de Santiago y A Coruña y recientemente desvelaba que tiene prevista la construcción de un segundo negocio en la ciudad herculina. En España, los últimos hoteles abiertos por el grupo galo están en Murcia y Madrid.