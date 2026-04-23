El Gobierno cifra en 23 los narcopisos desarticulados en Vigo desde 2025 y defiende que la ciudad es «de las más seguras»

El choque político por la seguridad en Vigo suma ahora cifras oficiales sobre la mesa. El subdelegado del Gobierno en Pontevedra, Abel Losada, aseguró este jueves que la Policía Nacional desarticuló 16 narcopisos en la ciudad durante 2025 y que, en lo que va de 2026, ya ha intervenido en otros siete. En total, 23 puntos de venta de droga desmantelados en algo más de un año, según los datos facilitados por el representante del Ejecutivo central.

Losada utilizó esas cifras para responder a las críticas lanzadas en los últimos días por el Partido Popular de Vigo, que había elevado el tono político al denunciar un aumento de la inseguridad y la proliferación de las llamadas «narcocasas» en distintos barrios. Frente a ese relato, el subdelegado sostuvo que los datos «verificables» dibujan una realidad distinta y sitúan a Vigo como una de las ciudades «más seguras».

El representante del Gobierno defendió además que la evolución de la criminalidad convencional en la ciudad va en la dirección contraria a la denunciada por la oposición. Según afirmó, entre 2019 y 2025 se registró un descenso del 7% en este tipo de delincuencia. Con ello trató de desmontar la cifra difundida por el PP sobre un supuesto incremento del 34%, un dato que, a su juicio, «no se sostiene».

Referencia en toda España

En su comparecencia, Losada puso especialmente en valor el trabajo de la Policía Nacional, a la que definió como una «referencia en toda España» en la lucha contra los puntos de venta de droga. Como ejemplo de esa actuación citó el reciente tapiado de una vivienda vinculada al narcotráfico, una medida adoptada a la espera de su derribo.

El subdelegado aprovechó también para cargar de nuevo contra dirigentes populares por lo ocurrido el pasado mes de noviembre en Cabral. Según su versión, la presencia en la zona de la diputada Ana Vázquez durante una intervención policial acabó frustrando una operación contra una narcovivienda tras semanas de investigación. Se trata de un episodio que ha alimentado el enfrentamiento entre ambas partes y que sigue ocupando espacio en el debate político local.

Losada insistió, además, en que la existencia de narcopisos no es una anomalía exclusiva de Vigo, sino una realidad presente «en todas las ciudades», incluidas aquellas gobernadas por el PP. Desde esa premisa, volvió a felicitar públicamente a la comisaría viguesa por su labor y enmarcó estos resultados en el trabajo continuado de las fuerzas de seguridad.

La intervención del subdelegado llega en plena escalada política por la seguridad y el narcotráfico de baja escala en la ciudad. Mientras el PP insiste en denunciar la proliferación de viviendas vinculadas a la droga y reclama más recursos policiales y medidas específicas, el Gobierno central responde con estadísticas, operativos y un mensaje de control sobre la situación.