El festival científico CinVigo se traslada a Montero Ríos
La cuarta edición expone alrededor de 70 proyectos de más de 200 estudiantes de toda Galicia y ofrece talleres divulgativos infantiles y para mayores de 65 años, además de una gincana inclusiva y espectáculos
Se celebrará el sábado y el domingo en las inmediaciones del monumento a Julio Verne
R.V.
La cuarta edición del festival científico CinVigo, organizado por el Cinbio de la UVigo, se traslada desde Porta do Sol a las inmediaciones de Montero Ríos con una cifra récord de participantes y ampliando sus talleres de divulgación.
El festival se organiza en colaboración con la Fecyt (Ministerio de Ciencia) durante toda la jornada del sábado 25 y en la mañana del domingo 26. El público podrá visitar los alrededor de 70 proyectos científicos presentados por más de 200 estudiantes de Secundaria y Bachillerato de 34 centros de toda Galicia. La cifra más alta hasta la fecha.
Entre las novedades de este año destacan los talleres científicos dirigidos a personas mayores de 65 años, con un total de 200 plazas y temáticas relacionadas con la cosmética o el autocuidado.
Y también se refuerza su carácter inclusivo con una gincana adaptada a personas con diversidad funcional y la presencia de una persona intérprete en lengua de signos en varias actividades destacadas.
Además, se ofrecerán 800 plazas en los talleres infantiles para que los niños de entre 3 y 12 años puedan experimentar con conceptos básicos de forma lúdica.
Para todas estas actividades es necesario inscribirse en la web del evento (https://cinbio.es/cinvigo/)
La programación se completa con espectáculos para todos los públicos como el minuto de oro para que los estudiantes expliquen sus proyectos, los monólogos científicos de Ciencia Calidade o la propuesta «Cienceando», que repasará la historia de la ciencia a través de demostraciones sorprendentes.
La iniciativa cuenta con el apoyo de la Xunta, la UE, la Autoridad Portuaria, el Concello de Vigo y el Consello Social de la UVigo.
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