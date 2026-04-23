Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Juicio Kitchen RajoyExtradicción exprofesor violadorBarça-CeltaNominado mejor docente suspende oposiciónForo Turismo de Vigo
instagramlinkedin

El festival científico CinVigo se traslada a Montero Ríos

La cuarta edición expone alrededor de 70 proyectos de más de 200 estudiantes de toda Galicia y ofrece talleres divulgativos infantiles y para mayores de 65 años, además de una gincana inclusiva y espectáculos

Se celebrará el sábado y el domingo en las inmediaciones del monumento a Julio Verne

La edición del año pasado congregó a numeroso público en Porta do Sol.

La edición del año pasado congregó a numeroso público en Porta do Sol. / Marta G. Brea

R.V.

La cuarta edición del festival científico CinVigo, organizado por el Cinbio de la UVigo, se traslada desde Porta do Sol a las inmediaciones de Montero Ríos con una cifra récord de participantes y ampliando sus talleres de divulgación.

El festival se organiza en colaboración con la Fecyt (Ministerio de Ciencia) durante toda la jornada del sábado 25 y en la mañana del domingo 26. El público podrá visitar los alrededor de 70 proyectos científicos presentados por más de 200 estudiantes de Secundaria y Bachillerato de 34 centros de toda Galicia. La cifra más alta hasta la fecha.

Talleres científicos del año pasado.

Talleres científicos del año pasado. / Marta G. Brea

Entre las novedades de este año destacan los talleres científicos dirigidos a personas mayores de 65 años, con un total de 200 plazas y temáticas relacionadas con la cosmética o el autocuidado.

Y también se refuerza su carácter inclusivo con una gincana adaptada a personas con diversidad funcional y la presencia de una persona intérprete en lengua de signos en varias actividades destacadas.

Además, se ofrecerán 800 plazas en los talleres infantiles para que los niños de entre 3 y 12 años puedan experimentar con conceptos básicos de forma lúdica.

Para todas estas actividades es necesario inscribirse en la web del evento (https://cinbio.es/cinvigo/)

La programación se completa con espectáculos para todos los públicos como el minuto de oro para que los estudiantes expliquen sus proyectos, los monólogos científicos de Ciencia Calidade o la propuesta «Cienceando», que repasará la historia de la ciencia a través de demostraciones sorprendentes.

Noticias relacionadas

La iniciativa cuenta con el apoyo de la Xunta, la UE, la Autoridad Portuaria, el Concello de Vigo y el Consello Social de la UVigo.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Identificado el conductor del atropello mortal en Pontevedra, al que investigan por un homicidio imprudente
  2. Extranjeras de Vigo, tras solicitar su regularización: «Estamos emocionadas, es la oportunidad que estábamos esperando»
  3. Una decena de detenidos en un operativo contra el narcotráfico en Arousa
  4. Muere atropellado un hombre de 48 años en la PO-531 en Pontevedra y el vehículo se da a la fuga
  5. Muere el policía nacional Nazario Luis Rodríguez Costa, destinado en Salvaterra y antes en la comisaría de Vigo
  6. Laureano, el residente que cultiva el huerto y cuida el jardín del geriátrico: «Aquí sinto paz e pasa o tempo»
  7. De profesor nominado a Mejor Docente a suspender la oposición: el TSXG ratifica su 4,9
  8. Herido muy grave un motorista en Vilanova

El elevado precio de la vivienda no frena la compraventa: Vigo alcanzó en 2025 su cifra de operaciones más alta de los últimos 18 años

El elevado precio de la vivienda no frena la compraventa: Vigo alcanzó en 2025 su cifra de operaciones más alta de los últimos 18 años

Alain Guiraudie, director de cine: «La religión católica tiene un gran potencial erótico»

El festival científico CinVigo se traslada a Montero Ríos

La campaña electoral de Carmen García Mateo desafía al algoritmo... y al sentido crítico de los votantes

La campaña electoral de Carmen García Mateo desafía al algoritmo... y al sentido crítico de los votantes

Aire de Mar destinará las ventas de su cuento infantil a llevar en barco a niños oncológicos

El transporte público en Vigo entra en el siglo XXI: Vitrasa ya aparece en Google Maps

El transporte público en Vigo entra en el siglo XXI: Vitrasa ya aparece en Google Maps

Herida una conductora en Vigo tras salirse de la vía en la VG-20 a su paso por Matamá

Herida una conductora en Vigo tras salirse de la vía en la VG-20 a su paso por Matamá

El Concello dará el viernes un paso clave para que Balaídos sea sede del Mundial 2030

Tracking Pixel Contents