El Feelant Impact Summit consolida a Vigo como punto de encuentro de la innovación social

Vigo vuelve a situarse en el mapa de la innovación social con una nueva edición del Feelant Impact Summit. El encuentro, que celebra este jueves su tercera edición en el Auditorio Mar de Vigo, reúne a más de 300 personas del ámbito institucional, científico, empresarial y social en una jornada orientada a una idea concreta: pasar del discurso a las soluciones con impacto real.

La cita se ha consolidado como un espacio de encuentro entre proyectos, entidades y profesionales que trabajan en terrenos como la salud y el bienestar, las enfermedades raras, la inclusión, la discapacidad o el papel del talento joven en la transformación social. El objetivo no es solo debatir sobre los grandes desafíos actuales, sino también poner en común experiencias que ya están funcionando y que pueden crecer si encuentran el apoyo y las alianzas adecuadas.

El programa combina ponencias, mesas de debate y presentación de proyectos, en una fórmula que busca visibilizar iniciativas capaces de generar mejoras tangibles en la vida de las personas. Esa idea de conexión entre agentes distintos, pero complementarios, ha sido uno de los ejes de la jornada.

Entre los participantes destacados figuran Antón Costas, presidente del Consejo Económico y Social de España; Miguel Ángel Correa-Duarte, director del Centro de Investigación en Nanomateriales y Biomedicina (CINBIO); David Rodríguez, presidente de la Fundación Pegasus; y Sonia Río, directora de la Fundación Diversidad. Todos ellos aportan visiones distintas sobre el impacto social desde la economía, la ciencia y la acción directa sobre el terreno.

Impacto social

El fundador de Feelant, Ramiro González, incidió durante su intervención en la necesidad de que el impacto social deje de ser una etiqueta para convertirse en acción efectiva. «El impacto social debe centrarse en impulsar soluciones reales y en conectar a quienes ya están trabajando para transformar la sociedad, porque muchas veces las respuestas ya existen, lo que falta es darles visibilidad, fortalecerlas y generar las alianzas necesarias para que puedan crecer», señaló. En esa misma línea, defendió que el encuentro nace precisamente para activar colaboraciones sostenidas entre entidades, empresas e instituciones y para «convertir las ideas en acción y la acción en impacto real para las personas».

Uno de los mensajes de mayor calado llegó de la mano de Antón Costas, que defendió la necesidad de articular un «contrato social de los cuidados». Su planteamiento pasa por definir cómo pueden contribuir de manera compartida el Estado, las familias, las empresas y la sociedad a responder a una de las urgencias más evidentes del presente. Costas compartió además con los asistentes una reflexión de fondo sobre el lenguaje y el modelo social, al señalar la importancia de dejar de hablar de una sociedad inclusiva para avanzar hacia una sociedad no excluyente.

La jornada reservó también un espacio destacado para la educación no exclusiva, en una mesa centrada en la necesidad de avanzar hacia modelos que integren en lugar de separar. Durante ese debate se puso el foco en la construcción de entornos educativos que partan de la diversidad como valor, que promuevan la participación real de todo el alumnado y que eviten cualquier forma de segregación. También se subrayó el papel de la comunidad educativa, de las familias y de las instituciones en el impulso de un sistema más capaz de acompañar realidades distintas desde la igualdad de oportunidades.

Reconocimientos

El cierre del summit llegará con la entrega de los Feelant Impact Awards, que reconocerán a las iniciativas más destacadas por su contribución a mejorar la vida de las personas. Entre los galardones previstos figura el premio al mejor proyecto de una entidad social, dotado con 3.000 euros y patrocinado por Grupo ABC, así como el reconocimiento al mejor proyecto de un centro de FP o universidad.

Patrocinado por Grupo ABC y con la colaboración del Concello de Vigo, la Xunta de Galicia y diversas entidades educativas y sociales, el Feelant Impact Summit refuerza así su papel como una cita de referencia para quienes trabajan en el cruce entre innovación, compromiso social y cooperación.

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Detrás del encuentro está Feelant, una iniciativa nacida en Vigo y constituida como Sociedad de Beneficio e Interés Común (SBIC), que trabaja para conectar talento, empresa y propósito. Su planteamiento parte de una premisa que resume bien el espíritu de la jornada: el impacto social no debe entenderse como una consecuencia del negocio, sino como su punto de partida.