El elevado precio de la vivienda no frena la compraventa: Vigo alcanzó en 2025 su cifra de operaciones más alta de los últimos 18 años

El precio medio del metro cuadrado de la vivienda en venta en Vigo, según Idealista, llegó en marzo a 2.424 euros, teniendo en cuenta en el cálculo las propiedades para estrenar y las usadas. Es la cifra más elevada desde febrero de 2010. Este dato contrasta con el aumento de las operaciones de compraventa. En base a los datos registrados por el ministerio, a lo largo de 2025, se completaron un total de 2.805, una subida del 6,45% con respecto al año anterior. Es la cantidad más elevada de los últimos 18 años: hay que regresar a 2007 para ver una mayor, cuando se rubricaron 3.182 transacciones.

De las 2.805 operaciones, tan solo 199 se correspondieron con inmuebles para estrenar, es decir, poco más de 7%, la cifra más baja desde 2020 (cuarto año seguido de caída), ejercicio marcado por la pandemia del COVID. En porcentaje, es la cuarta más reducida de la serie histórica, con inicio en 2004: la superan las de 2018, 2019 y 2020, cuando se llegó a un 6,2%, 5,5% y 5,8%, respectivamente. Este análisis transparenta la realidad del sector inmobiliario en la ciudad, que sigue pagando las consecuencias de haber estado muchos años sin un Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) actualizado. Entró en vigor a finales de agosto.

La actividad de compraventa de vivienda muestra diferencias claras entre ciudades gallegas. A Coruña encabeza el volumen tras Vigo, con 2.728 operaciones, muy por encima del resto. A continuación, se sitúan Ourense, con 1.429, y Lugo, con 1.346, en niveles bastante similares. En un tercer escalón, aparecen ya cifras más reducidas, como las de Pontevedra, con 767 operaciones, y Santiago, que registra 715, lo que refleja un mercado más contenido en estas dos últimas urbes. Las transacciones registradas por el ministerio en Vigo son mayores que la suma de las efectuadas en Ourense y Lugo, lo que refleja su peso en Galicia.

Entre los motivos del aumento de las operaciones de compraventa en Vigo, destaca el elevado precio del alquiler: vecinos optan por asumir el coste de la hipoteca, con cuantías menores en muchos casos que las que se exigen en las rentas. Según Idealista, el metro cuadrado de la vivienda disponible en arrendamiento subió en marzo a 11,8 euros, nuevo récord. Es un 10,3% más que un año antes y un 20,4% más que dos años atrás. Son siete meses seguidos de incremento: la cifra aumenta mes a mes desde septiembre. Otro factor de peso es la inversión extranjera, enfocada en gran parte en la búsqueda de rentabilidad con el alquiler.

Los datos del ministerio trasladan un dato preocupante nuevamente: el escaso peso que tienen las operaciones de viviendas de protección. En 2025, se realizaron únicamente 25 transacciones con operaciones de este tipo, una más que en 2024, muy lejos de las 407 de 2005, de las 346 de 2007 o las 452 de 2010. En este apartado, las esperanzas las traen bajo el brazo los proyectos impulsados por la Xunta de Galicia y el Concello, una solución por la que clama la ciudad desde hace años. Según el registro de demandantes de la Xunta, hay 10.159 personas esperando por un techo a precio tasado.

Reclaman límites al alquiler

Amnistía Internacional exige al Concello que «aplique o control do prezo do alugueiro previsto na Lei de Vivenda», así como «máis prazas no albergue municipal e un programa fronte ao senfogarismo e á infravivenda cun parque propio de vivenda social».