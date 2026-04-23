Detenidos en Vigo tras ser sorprendidos hurtando un patinete eléctrico en la calle Regueiro

La Policía Local de Vigo detuvo el pasado 21 de abril a un hombre de 24 años y a una mujer de 32 como presuntos autores de un delito de hurto en grado de tentativa, después de que fueran sorprendidos manipulando un patinete eléctrico estacionado en la calle Regueiro.

Según ha informado el cuerpo municipal, los hechos ocurrieron a las 16.31 horas, cuando un particular alertó a la Sala de Comunicaciones del 092 tras observar a dos individuos en actitud sospechosa junto a un vehículo de movilidad personal.

Una patrulla que se encontraba en las proximidades acudió de inmediato al lugar y, a su llegada, localizó a un hombre y una mujer manipulando el candado del patinete. Siempre según la versión policial, ambos intentaron huir al percatarse de la presencia de los agentes.

Durante la intervención, la mujer arrojó al suelo unos alicates, un gesto que fue observado por uno de los policías actuantes. Los sospechosos fueron interceptados rápidamente e identificados como A. L. P., de 24 años, y A. N. R., de 32.

En el transcurso del registro corporal externo, la mujer dejó además sobre un banco otro alicate con mango azul, cuya propiedad fue atribuida por el varón. Poco después se presentó en el lugar el propietario del patinete, que acreditó su titularidad mediante la factura de compra del vehículo, valorado en 549 euros.

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Ante estos hechos, la Policía Local procedió a la detención de ambas personas como presuntas autoras de un delito de hurto en grado de tentativa.