Detenido por tráfico de drogas en Vigo tras incautarle heroína, cocaína y hachís después de una persecución

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Vigo a un hombre por tráfico de drogas y se han incautado de 85 gramos de heroína y 22 gramos de cocaína. Los agentes identificaron y detuvieron al individuo mientras realizaban labores de prevención, después de que éste mostrara una actitud nerviosa y emprendiera la huida al percatarse de su presencia.

Los hechos tuvieron lugar durante la noche del pasado 20 de abril en la calle Menéndez Pelayo, cuando agentes del Grupo de Atención al Ciudadano de la Comisaría de Vigo‑Redondela realizaban labores de prevención de la delincuencia por la zona. En ese momento observaron a un individuo que adoptó una actitud esquiva ante la presencia policial.

Cuando los agentes descendieron del vehículo y se dirigieron hacia él, el hombre emprendió la huida, siendo alcanzado a los pocos metros. Tras proceder a su identificación, los policías localizaron entre su ropa varias sustancias distribuidas en diferentes envoltorios: dos bolsas plásticas con heroína (85 gramos en total), dos bolsas con cocaína (22 gramos) y una bolsa con 1 gramo de hachís.

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Ante estos hechos, fue detenido como presunto autor de un delito de tráfico de drogas y trasladado a dependencias policiales para la continuación de las diligencias.