El Concello dará el viernes un paso clave para que Balaídos sea sede del Mundial 2030

La Junta de Gobierno Local del Concello de Vigo aprobará mañana viernes el retranqueo de los colectores paralelos de saneamiento en el entorno de la grada de Tribuna. El alcalde, Abel Caballero, recordó que esta actuación es «importantísima», ya que «forma parte de las obras necesarias en el campo de Balaídos» para que sea sede del Mundial de fútbol del año 2030, cuya elección no se ha hecho oficial hasta el momento.

«Va a ser una intervención de gran envergadura en las infraestructuras de saneamiento existentes. Se entiende como la continuación natural de las obras ejecutadas en el año 2025 en el entorno del acceso a las pistas de atletismo. Son dos grandes colectores, un colector del río Lagares, un colector de Fragoso, y discurren paralelos, muy pegaditos a la grada de Tribuna. Tenemos que retranquearlos», precisó.

El regidor concretó que «son dos grandes colectores que van a requerir un volumen de excavación de 8.500 metros cúbicos». «Por lo tanto, mañana, aprobamos el principio de la obra física de la nueva grada de Tribuna. Eso es lo que estamos haciendo. El coste de esta obra es de 2.821.000 euros. En principio, lo va a hacer Aqualia. Durará 14 meses», concretó en un audio remitido a los medios de comunicación.

43.000 espectadores

Caballero insistió en que el Concello ya está «con la transformación de la grada de Tribuna», que se deberá ampliar para disponer de 43.000 espectadores en el campo de Balaídos, el requisito de la FIFA para que el feudo del Celta sea sede del Mundial de fútbol del año 2030. «El proyecto previo para hacer esta obra lleva un tiempo ya elaborándose, ya lo conté. Ahora, entramos en la obra», apostilló el alcalde.

A comienzos de abril, una semana después de que la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) enviase una carta a la FIFA solicitando la inclusión de Vigo como sede del Mundial, el alcalde puso fecha al inicio de obras para acoger este evento en 2030: la reubicación de los dos colectores de agua de la explanada de Tribuna, paso previo indispensable para completar la ampliación del estadio. Anunció que este proceso, ya con el OK de Augas de Galicia, arrancará antes del verano: a «principios del mes de mayo».

Financiación de Xunta y Diputación

Como se trata de «una obra del Mundial», Caballero considera que, como ya ha dicho en numerosas ocasiones, que «la Xunta tiene que pagar un tercio; la Diputación, otro tercio; y el Ayuntamiento, a través de Aqualia, va a pagar otro tercio». «Les facturaré y les giraré el tercio que le corresponde. Prácticamente, un millón de euros, porque son 2.821.994 euros sin IVA», trasladó el primer edil.

«Vamos a ver, si lo pagan o si siguen en este empecinamiento de que Vigo no sea sede del Mundial. ¿[Alfonso] Rueda el presidente de la Xunta, no quiere que seamos sede del Mundial? ¿El presidente de la Diputación [Luis López] no quiere que seamos sede del Mundial? Y el Partido Popular de Vigo y el Bloque de Vigo tampoco. Están a la contra. Pues la obra, físicamente, se aprueba mañana», concluyó Caballero.