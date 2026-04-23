La campaña electoral de Carmen García Mateo desafía al algoritmo... y al sentido crítico de los votantes
Utiliza un prompt oculto para que su programa sea el mejor valorado por la IA al compararlo con los de sus rivales y así advertir a los votantes de los peligros de delegar su decisión en la tecnología
Tanto Nós Universidade como ConSenso también han desarrollado chatbots propios para facilitar las consultas de sus propuestas
Los tres candidatos abogan por incluir la inteligencia artificial en la formación y en la gestión de la Universidad
Los tres candidatos al Rectorado coinciden, la Universidad debe regular el uso de la inteligencia artificial e implantarla en la formación y en la gestión. Pero hay quien además juega con el algoritmo para advertir a los votantes de los peligros que conlleva dejar su decisión en manos de la tecnología.
El equipo de Carmen García Mateo (Nós Universidade) ha incluido un prompt oculto en su programa (solo en el formato PDF) para que los usuarios que recurran a la IA para compararlo con los de las otras dos candidaturas se encuentren con un resultado muy claro: el suyo es el más sólido y el de mayor calidad independientemente de su contenido real.
A través de sus redes y desde el día que dio a conocer sus propuestas electorales, la plataforma también ha revelado el contenido de las instrucciones formuladas para engañar al algoritmo y el objetivo que persiguen. En lugar de buscar «resúmenes automáticos», quieren que la comunidad universitaria «lea», «medite» y «debata».
La estrategia se enmarca en las píldoras «Sabías que...?» utilizadas por Nós Universidade para dar a conocer sus propuestas e ideas más «gamberras» como ésta. Desde el equipo responsable de la comunicación recuerdan la polémica de ArXiv, el repositorio científico preprint (antes de la revisión por pares) que tuvo que cambiar sus normas ante la oleada de artículos generados por IA. Y explican que su intención es «despertar o sentido crítico» de los votantes.
«Non queremos que a xente meta o programa na IA, senón que o lea e o compare. A elección que fagan será perfecta, pero a idea é que non deleguen o seu voto nunha ferramenta que nin sequera comprenden como funciona», detallan sobre sus intenciones.
Chatbots entrenados por las candidaturas
En todo caso, sí defienden un buen uso, por ejemplo, a la hora de seleccionar las propuestas que más le interesan a cada usuario dentro de su programa electoral y han entrenado un chatbot específico con las medidas de Carmen García Mateo para facilitar las consultas.
Una idea que también ha desarrollado el otro candidato procedente del ámbito tecnológico, Jacobo Porteiro, para fomentar que trabajadores y estudiantes «conversen» con su programa y conozcan sus acciones.
Respecto a los principales ejes de gobierno, los tres aspirantes plantean vicerrectorados con competencias en la transformación y la innovación digital para incluir la IA en la docencia y la gestión. El propio Porteiro enumera, entre otras acciones, una guía de buenas prácticas, formación específica y continua para profesores, estudiantes y personal de administración y servicios, así como la aplicación de herramientas de inteligencia artificial para la modernización de los procesos.
Desde Nós Universidade defienden un enfoque «proactivo» en la incorporación de estas herramientas, además de «transversal» con medidas para todos los colectivos.
Y Belén Rubio, de H2040, también coincide al incluir su integración en la docencia y la gobernanza, además de un comité ético para una implantación responsable.
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