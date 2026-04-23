¿Buscas campamento para tus hijos en Vigo? Pues apúntate ya

El Concello de Vigo ha abierto el plazo de inscripción para los campamentos municipales de verano, una de las principales ofertas de ocio y conciliación familiar de la temporada estival en la ciudad. El programa Verán Xove 2026 pondrá a disposición de las familias 4.000 plazas repartidas en 15 campamentos, con un presupuesto global de 486.751 euros.

La convocatoria está dirigida a niños y jóvenes vigueses nacidos entre 2010 y 2022, es decir, con edades comprendidas entre los 4 y los 16 años. El diseño del programa se articula en tres modalidades de actividad según las edades: campamentos urbanos, espacios lúdicos gratuitos y actividades especiales con pernocta.

Plazos

Según la información difundida por el alcalde, las actividades se desarrollarán entre el 22 de junio y el 31 de agosto en distintos puntos de la ciudad. Cada campamento tendrá una duración de 10 días, salvo VigoNature con pernocta, que se organizará en formato de cinco días. El horario general será de 8.00 a 15.00 horas, con servicio de entrada temprana desde las 7.45 y salida flexible entre las 14.00 y las 15.15 horas. Además, se permitirá llevar fiambrera para comer antes de abandonar las instalaciones.

Barrios

La red de campamentos se repartirá por diferentes barrios y equipamientos de Vigo. Habrá actividad en Alcabre, Berbés, Balaídos, Bouzas —con dos sedes, una en pabellón y playa y otra en el centro municipal—, Candeán, Casco Vello, Doutor Fleming, ETEA, Navia, Saiáns y VigoNature, además de VigoNature albergue en la modalidad con pernocta. También se incluyen dos espacios gratuitos: Ludo Coia, en el pabellón de Coia, y Ludo Xuventude, en la Casa da Xuventude.

El período para presentar solicitudes estará abierto desde este jueves 23 de abril hasta el viernes 8 de mayo. La tramitación deberá realizarse a través de la web municipal de Xuventude. Como en años anteriores, si el número de solicitudes supera la oferta disponible, la adjudicación de plazas se resolverá mediante sorteo.

El programa vuelve así a presentarse como una herramienta doble: de ocio para los más pequeños y de apoyo para la conciliación de las familias durante los meses de verano. El Concello subraya además que la iniciativa promueve valores como la inclusión, la igualdad de oportunidades y la convivencia, en línea con el enfoque que viene manteniendo en las últimas ediciones.

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Con 4.000 plazas, 15 campamentos y casi medio millón de euros de inversión, Vigo vuelve a hacer del verano infantil y juvenil una pieza central de su agenda municipal. Ahora, la demanda marcará hasta qué punto esa oferta logra responder a una de las necesidades más recurrentes de cada fin de curso: combinar vacaciones escolares, conciliación y alternativas de ocio estructurado.