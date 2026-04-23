El BNG exige cambiar el cartel del Galicia Fest e incluir música en gallego

El BNG interpelará este viernes a la vicepresidenta de la Diputación, Luisa Sánchez, en el pleno provincial para exigirle cambios en el cartel del Galicia Fest y garantizar así la presencia de música en gallego, entendiendo que el modelo actual es «excluínte». La diputada provincial nacionalista Manuela Rodríguez censura que apenas seis de las 15 actuaciones programadas son de artistas gallegos, críticas a las que se suma también el portavoz municipal del BNG en Vigo, Xabier P. Igrexas. «O máis galego que ten o festival é o nome».

Igrexas carga directamente contra Luisa Sánchez, calificándola de «alumna avantaxada das políticas culturais galegófobas tanto da Xunta como do Concello de Vigo», recordando que la decisión resulta «especialmente incomprensíble nun momento no que a escena musical na nosa lingua é máis potente do que nunca foi, con grupos e artistas de primeirísimo nivel».