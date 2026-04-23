Amnistía Internacional reclama al Concello de Vigo que pida a la Xunta el control de precios de alquiler

Amnistía Internacional exige al Concello de Vigo que «aplique o control do prezo do alugueiro previsto na Lei de Vivenda», mecanismo que se puede ejecutar con el visto bueno previo de la Xunta de Galicia. El Gobierno local, a pesar de que dispone de un informe encargado por la propia insitución en el que se dictamina que la ciudad cumple con uno de los requisitos para solicitar esta acción, prefiere optar por otras medidas encaminadas a facilitar el acceso a una vivienda, un objetivo cada vez más difícil en la urbe.

Amnistía Internacional también reclama al Concello «máis prazas no albergue municipal e un programa fronte ao senfogarismo e á infravivenda cun parque propio de vivenda social». A su vez, pone deberes a la Xunta, a la que le reclama «unha acción baseada nun enfoque de dereitos humanos, dobrar o investimento para acadar 16.000 vivendas sociais en 2030 e máis recursos para a Atención Primaria, os xulgados de violencia de xénero e os centros 24 horas para vítimas de violencia sexual e a loita contra os lumes».

«Pedimos á Xunta máis recursos humanos e materiais para sanidade e vivenda e fronte á crise climática e a violencia de xénero», indicó Isabel Flores, portavoz de Amnistía Internacional en Vigo, que denunció que, «desde 2009», el gasto sanitario en Galicia ha bajado un 5% y en Atención Primaria, un 7%. Añadió que, en las citas de Primaria, entre 2018 y 2023, el tiempo de espera superior a 48 horas pasó «de tres a sete de cada dez». Indica la entidad que, en 2026, el gasto hospitalario solo se incrementó un 3,6%, y a la Atención Primaria se le dedicó el 14,3% del gasto sanitario, cuando la Organización Mundial de la Salud recomienda el 25%.

Enfoque de dereitos humanos

«Nun mundo globalizado, a acción da Xunta debe ter un enfoque de dereitos humanos, incluída na súa acción exterior fronte ao xenocidio en Gaza e á vaga global antidereitos», afirmó la portavoz de Amnistía, que señaló que «a resposta do Goberno galego á guerra en Oriente Medio debe incluír accións para facilitar o acceso á vivenda, como duplicar os recursos do II Pacto de Vivenda de Galicia 2026–2030 para ter un parque de 16.000 vivendas sociais e acadar a media europea do 15% do parque de vivenda social a prezo accesible».

Isabel Flores criticó la ausencia de programas o acciones enfocadas a situaciones de exclusión residencial severa como el sinhogarismo o el chabolismo y de atención de manera prioritaria a situaciones de emergencia habitacional para hacer frente al previsible aumento de desahucios con motivo de la inflación y la caída del escudo social, que incluía una suspensión de desahucios para las familias en situación de vulnerabilidad.

«O desaloxo en Vigo a semana pasada dunhas 30 persoas sen fogar dunha nave no Berbés en Vigo é un ejemplo de la necesidad de un parque gallego mínimo de 100 viviendas sociales para emergencias» y reclamó al Concello de Vigo y a la Xunta una alternativa habitacional adecuada y estable para estas personas. «Cómpre que todos os Concellos galegos pidan á Xunta aplicar o control do prezo do alugueiro para baixar, como pasou na Coruña, uns prezos do alugueiro que non deixaron de medrar na última década», apostilló Flores.