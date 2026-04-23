El armador vigués del «Simione», interceptado con casi 3.000 kilos de cocaína: «No hay nada que me enlace con la droga»

El vigués Pablo G., armador del buque «Simione» interceptado con casi 3.000 kilos de drogas y recientemente detenido en el marco de otra operación antidroga en Ceuta, se desvinculó de las acusaciones de la Fiscalía en relación a su participación en el embarque de la cocaína. «No hay nada que me enlace con la droga», respondió el proceso a cuestiones de su abogado.

El empresario de Vigo aseguró que su única responsabilidad con el barco era repararlo ya que, tras años siendo explotado por otra empresa, estaba «deteriorado» y «decidimos restaurarlo en un astillero de Viana do Castelo, en Portugal». En esta última sesión del juicio que se celebra en la Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Pontevedra, con sede en Vigo, Pablo G. insistió primero al fiscal y luego a su defensa que «no di indicaciones para que fuéramos a Cabo Verde a recoger droga». «Desde la salida de Angola no hay mensajes míos sobre el rumbo, solo respecto a saldos de los teléfonos e ingresos. En el buque, de 57 metros, iban solo 3 personas y eso era un problemón», verbalizó.

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Afirma además que en Dakar, Senegal, solo gestionó la «gasolina» y «víveres», y que nada tenía que ver con el cargamento de casi 3 toneladas de cocaína, preguntándose, eso sí, porqué «no se investigó» a sus socios, otra empresa con la que se firmó el traslado del barco al astillero luso.