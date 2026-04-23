Aire de Mar destinará las ventas de su cuento infantil a llevar en barco a niños oncológicos
Conchi Estévez realizó ayer una lectura solidaria en los servicios de Diálisis, hospital de día, Unidad del dolor y la Unidad de paciente crónico complejo de Ribera Povisa
R. V.
La fundadora de la ONG Aire do Mar, Conchi Estévez, celebró el Día del Líbro leyendo el cuento infantil «O barco de Nadal» a los usuarios de los servicios de diálisis, hospital de día, Unidad del dolor y Unidad de paciente crónico complejo del Hospital Ribera Povisa.
Los fondos que la ONG recaude con la venta de este cuento estarán destinados a sufragar un viaje en barco para 150 niños con patologías oncológicas y para sus padres, el próximo 6 de diciembre.
Además, Estévez anunció que ya está en camino un segundo libro de Aire do Mar, que se titulará «Las aventuras de Coralina», que es la marioneta que le acompaña en las lecturas que ella realiza en centros hospitalarios. El libro, precisamente, recoge estas experiencias.
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