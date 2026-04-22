Vigo impulsa su agenda cultural con la Noche Blanca de los museos y una jornada abierta en los jardines de Castrelos

Vigo sigue engordando su calendario cultural con dos citas que ponen el foco en el patrimonio, la divulgación y la participación ciudadana. Por un lado, el Concello avanza ya en la programación de la Noche Blanca de los museos, que se celebrará el 26 de junio. Por otro, la ciudad se sumará este domingo 26 de abril al Día Europeo de los Jardines Históricos con una jornada de puertas abiertas y visitas guiadas en los jardines del Pazo de Castrelos.

La primera de esas convocatorias mira al arranque del verano y quiere convertir los espacios museísticos municipales en un gran escaparate de actividades. La comisión de valoración de los proyectos presentados para la edición de 2026 de la Noche Blanca ha seleccionado nueve propuestas: cuatro para el Museo Quiñones de León, dos para el Museo Verbum, dos para la Pinacoteca Francisco Fernández del Riego y una para la Casa das Artes. A ellas se sumarán además otras iniciativas promovidas directamente por el servicio municipal de museos, así como por los centros adheridos al programa: el Museo Liste, el MARCO y la Fundación Laxeiro.

El planteamiento del Concello pasa por ofrecer una noche de museo abierta, dinámica y pensada para públicos muy distintos. Las actividades tendrán una duración máxima de 90 minutos, comenzarán a las 20.00 horas y se prolongarán hasta la una de la madrugada, con propuestas dirigidas a todas las edades.

Entre las iniciativas elegidas para el Museo Quiñones de León figuran «Melodías que transforman realidades. Son das Flores», «Visita a los jardines históricos del Quiñones», «Outras miradas» y «Garden party no Pazo de Castrelos». En el Verbum se desarrollarán «Cartografía emocional de Vigo» y «Binomios fantásticos». La Pinacoteca acogerá «Createctura» y «Quen quere ser mago?», mientras que la Casa das Artes albergará «Chavellos nos museos».

Pero antes de esa gran cita de junio, Vigo propone una inmersión más pausada en otro de sus tesoros patrimoniales. Este domingo 26 de abril, con motivo de la séptima edición del Día Europeo de los Jardines Históricos, el Concello organiza una jornada de puertas abiertas en el jardín histórico del Pazo de Castrelos, un recinto integrado en la ruta europea de jardines históricos.

La actividad consistirá en una visita guiada para dar a conocer las características de este espacio, su historia y su valor social. Se han programado ocho turnos, de una hora de duración cada uno: cuatro por la mañana, entre las 10.00 y las 14.00 horas, y cuatro por la tarde, entre las 17.00 y las 21.00 horas. Los grupos estarán limitados a un máximo de 25 personas y las inscripciones podrán realizarse a través del teléfono municipal 010. El Concello recuerda además que participa en esta iniciativa desde 2023, con una respuesta de público que califica de muy positiva.

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La combinación de ambas propuestas dibuja una misma estrategia: abrir la cultura local más allá del formato expositivo clásico y convertirla en experiencia. En junio, mediante una noche de museos que mezclará historia, música, juegos y talleres; este fin de semana, invitando a recorrer y comprender uno de los jardines históricos más emblemáticos de la ciudad.