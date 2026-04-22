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La Universidad se llena de rosa y unicornios: Filología acoge el V Congreso Internacional Mariconers

Casi 300 personas, 200 de forma presencial, participan hasta el viernes en la reunión

Organizadores del congreso con la directora de la Unidade de Diversidade de la UVigo, Raquel Rey.

Organizadores del congreso con la directora de la Unidade de Diversidade de la UVigo, Raquel Rey. / Duvi

R.V.

Con peplos y a loco; Frotunatrans y Jacista; El género es un decir; Enséñame la lengua; Mens sana y queerpore sano e Normatividad Duval son los sugestivos títulos de algunas de las 130 comunicaciones que hasta el próximo viernes se expondrán en la Facultad de Filología y Traducción durante el V Congreso internacional Mariconers.

El congreso fue inaugurado por el rector Manuel Reigosa y el decano de Filología y Traducción, José Montero.

El congreso fue inaugurado por el rector Manuel Reigosa y el decano de Filología y Traducción, José Montero. / Duvi

«Durante tres días inundaremos a UVigo de rosa e unicornios coa firme vontade de expandir os ríxidos marcos da disciplinas e quizais tamén contaxiar un pouco o queer por estes corredores, porque nunca é tarde para abrazar a disidencia», señala al diario digital de la UVigo Paula Serna, vicepresidenta de la Asociación Maricorners, organizadora del congreso junto a un grupo de profesores e investigadores.

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Con casi 270 personas inscritas, 200 de ellas de forma presencial, el Congreso Maricorners convierte a Vigo en punto de referencia de los estudios interdisciplinares LGTBIA+ y queer.

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