La Universidad se llena de rosa y unicornios: Filología acoge el V Congreso Internacional Mariconers

Con peplos y a loco; Frotunatrans y Jacista; El género es un decir; Enséñame la lengua; Mens sana y queerpore sano e Normatividad Duval son los sugestivos títulos de algunas de las 130 comunicaciones que hasta el próximo viernes se expondrán en la Facultad de Filología y Traducción durante el V Congreso internacional Mariconers.

El congreso fue inaugurado por el rector Manuel Reigosa y el decano de Filología y Traducción, José Montero. / Duvi

«Durante tres días inundaremos a UVigo de rosa e unicornios coa firme vontade de expandir os ríxidos marcos da disciplinas e quizais tamén contaxiar un pouco o queer por estes corredores, porque nunca é tarde para abrazar a disidencia», señala al diario digital de la UVigo Paula Serna, vicepresidenta de la Asociación Maricorners, organizadora del congreso junto a un grupo de profesores e investigadores.

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Con casi 270 personas inscritas, 200 de ellas de forma presencial, el Congreso Maricorners convierte a Vigo en punto de referencia de los estudios interdisciplinares LGTBIA+ y queer.