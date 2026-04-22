A Riouxa se prepara para servir 2.000 raciones en la cuarta Festa Gastronómica dos Callos

El Parque de A Riouxa volverá a convertirse este fin de semana en uno de los grandes puntos de encuentro gastronómico de Vigo. La cuarta edición de la Festa Gastronómica dos Callos prevé servir 2.000 raciones en una cita que combina cocina popular, ambiente festivo y música en directo desde este viernes 24 hasta el domingo 26 de abril.

La propuesta llega con un menú pensado para atraer a los aficionados a la cuchara, pero también a quienes busquen una comida más de romería. Los asistentes podrán degustar raciones de callos a 7,5 euros, churrasco para dos personas a 16 euros y tapa de pulpo a 14 euros, en una oferta que aspira a consolidar esta celebración como una de las convocatorias gastronómicas del calendario primaveral vigués.

Programa de la fiesta. / FDV

La fiesta, impulsada con el respaldo del Concello de Vigo y vinculada a la Asociación Cultural do Salvador de Teis, volverá a apoyarse en una fórmula que mezcla tradición culinaria y programación musical. El arranque será este viernes, con apertura a las 19.00 horas y con la actuación de The Followings a las 22.30, en una noche de pop-rock vigués moderno.

La jornada del sábado 25 concentrará buena parte de la actividad. A las 12.30 horas actuará Eche o Que Hai, con una propuesta de folk gallego tradicional con gaitas y panderetas. Ya por la tarde, a las 18.30, llegará Animar-T, con animación y teatro musical familiar, mientras que el cierre nocturno correrá a cargo de Leira Rock, que subirá al escenario a las 22.30 horas con su repertorio de rock gallego con influencias clásicas.

El domingo 26 la programación mantendrá el tono festivo con la actuación de Anaquiños a las 12.30 horas, centrada en música y baile tradicional gallego. La clausura de la cita está prevista para las 16.00 horas.

Más allá del cartel musical, la fiesta busca reivindicar uno de esos platos que forman parte de la memoria gastronómica más reconocible de Galicia. Los callos, habituales en mesas familiares, bares y fiestas populares, vuelven a ejercer de reclamo principal en una convocatoria que quiere reunir a vecinos y visitantes alrededor de una receta de siempre, en un formato abierto y popular.

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La previsión de 2.000 raciones da buena medida del tirón de una cita que sigue creciendo en Teis y que se apoya en precios asequibles para atraer público durante tres días. En un barrio especialmente volcado con sus celebraciones, la Festa dos Callos vuelve así a aliar gastronomía, música y convivencia en un mismo espacio.