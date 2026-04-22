El Puerto de Vigo sube otro escalón pese a la incertidumbre mundial por la guerra en Irán: dispara casi un 9% hasta marzo la mercancía movida en contenedores

El Puerto de Vigo continúa exhibiendo solidez en sus principales tráficos pese a algunos reveses en algunas de sus terminales y la incertidumbre generada a nivel mundial por los efectos de la guerra en Irán. Así lo corroboran los datos que acaba de publicar este miércoles Puertos del Estado correspondientes al mes de marzo y que permiten realizar una fotografía del primer trimestre de 2026, en el que la Autoridad Portuaria viguesa ha sido capaz de mantener en cifras similares al del mismo período del año anterior el tráfico total, situándolo por encima de los 1,2 millones de toneladas tras una ligerísima caída del 0,8% y mejorando el comportamiento de la media estatal, con una disminución del 1,3%.

Las noticias más positivas llegan desde Guixar, donde la terminal gestionada por Termavi ha registrado un incremento de casi el 9% en las mercancías movilizadas en contenedores, superando entre enero y marzo las 735.000 toneladas y consolidando a Vigo como el octavo puerto de España en actividad. En este sentido, el dato de casi 69.900 TEUS, tras una subida del 1,2% en la comparativa interanual, también refleja que las aspiraciones manifestadas a principios de año por el presidente de la Autoridad Portuaria, Carlos Botana, de alcanzar de seguir progresando para acercarse a los 400.000 TEUS (unidad de medida para un contenedor de 20 pies) al cierre del ejercicio es una posibilidad real. El otro dato positivo que dejan las estadísticas publicadas por Puertos del Estado es el del incremento de la mercancía general hasta los 1,14 millones de toneladas movidas, un 0,7% más que entre enero y marzo de 2025.

La evolución interanual no ha sido positiva, sin embargo, en la terminal de Bouzas, donde tras un magnífico febrero que permitió a Vigo arrebatar a Barcelona el liderato de movimiento de vehículos, los algo más de 63.000 coches gestionados en el tercer mes del año (un 7,4% menos que en marzo de 2025) han situado el acumulado del primer trimestre en 159.352 automóviles, mientras que Barcelona ha conseguido registrar algo más de 177.000 tras un mes de marzo muy positivo al rozar las 84.000 unidades. Bouzas mantiene, no obstante, el segundo puesto a nivel estatal, aunque Valencia sigue apretando fuerte y ha anotado un incremento de casi el 13% en este primer tramo de 2026, rozando los 131.000 coches.

Tampoco llegan buenas noticias, aunque en este caso se está convirtiendo en una tónica habitual, desde O Berbés, que pese a seguir siendo la terminal de España con más descarga de pescado al anotar hasta marzo 5.583 toneladas, esta cantidad es un 15,7% inferior a la registrada en 2025. La disminución, con todo, es inferior a la contabilizada por el conjunto de la red de Puertos del Estado, que alcanzó el 24,2%. Sus principales competidores, Pasaia y A Coruña, cayeron un 27,2% y un 10,1% respectivamente. Por su parte, la estadística de tráficos Ro-Ro también presenta una disminución del 4,6% en la comparativa con 2025.

Mientras, en el apartado de cruceros, marzo fue un mes en blanco para el Muelle de Trasatlánticos vigués, lo que supone que el número de cruceristas del primer trimestre sea un 47,3% inferior al del año pasado a estas alturas. Es, sin embargo, algo anecdótico puesto que la verdadera temporada alta para el tráfico de cruceros arrancó este mes de abril, cuando están previstos 17 buques y unos 44.000 pasajeros que situarán a Vigo en disposición de mejorar los datos del año pasado, cuando hubo un récord histórico de cruceristas.