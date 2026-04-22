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El IES do Castro lleva a Vigo a la final gallega de «Reimagina la Ciencia»

El centro vigués competirá el 28 de abril con su proyecto «La vuelta al mundo» en la gala autonómica del certamen impulsado por Novartis y Big Van Ciencia

Participantes en una edición anteriore de Reimagina la Ciencia.

Participantes en una edición anteriore de Reimagina la Ciencia. / FDV

R. V.

Vigo tendrá representación propia en la gran final gallega de «Reimagina la Ciencia». El IES do Castro ha sido seleccionado como uno de los tres centros educativos finalistas de Galicia en este certamen divulgativo, impulsado por Novartis y Big Van Ciencia, que reta a estudiantes de Secundaria y Bachillerato a acercarse a la investigación clínica en oncología desde el humor, la creatividad y los formatos escénicos.

El instituto vigués competirá con el proyecto «La vuelta al mundo», con el que buscará imponerse en la gala autonómica prevista para el próximo 28 de abril. Junto al centro de Vigo han logrado el pase a la final el IES Johan Carballeira, de Bueu, con «Teo contra el cáncer», y el IES Ponte Caldelas, con «Caldelartix».

La presencia del IES do Castro sitúa así a Vigo en el escaparate gallego de una iniciativa que quiere tender puentes entre ciencia y divulgación juvenil. El certamen propone a los alumnos convertir sus conocimientos sobre la investigación clínica y el tratamiento del cáncer en piezas creativas como vídeos, canciones, monólogos o sketches, con el objetivo de hacer más accesibles conceptos complejos y, al mismo tiempo, despertar vocaciones científicas entre las nuevas generaciones.

La organización destaca además la buena acogida del concurso en Galicia, donde participaron más de un centenar de estudiantes antes de que el jurado redujese la lista a estos tres finalistas. En ese contexto, la clasificación del instituto vigués refuerza el peso de la ciudad en una convocatoria educativa que pone el foco en la innovación, la comunicación científica y la implicación del alumnado.

La edición de este año incorpora además una novedad de formato. Por primera vez, la gala final se celebrará de manera simultánea en Barcelona, Madrid, Sevilla y Santiago de Compostela, en un modelo multisede e híbrido que combinará actos presenciales con conexión en streaming entre las distintas ciudades. De ese modo, no solo se conocerán los ganadores autonómicos, sino también el mejor proyecto de España, elegido en una ronda final de votación abierta entre los estudiantes de todas las regiones participantes.

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Desde Novartis subrayan el valor educativo de esta propuesta. La directora de Public Affairs de la compañía en España, Natividad Calvente, destaca «el enorme compromiso de los centros educativos con la divulgación científica» y pone el acento en el talento y la creatividad mostrados por los estudiantes durante el certamen.

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