HC San Rafael premia a la Fundación Celta por convertir el fútbol en una herramienta de integración

La Fundación Celta sumará en mayo un nuevo reconocimiento a su labor social. La entidad ha sido distinguida en la primera edición de las «Granadas Solidarias Galicia», unos galardones impulsados por el Hogar y Clínica San Rafael de Vigo para poner en valor el compromiso de organizaciones, empresas e instituciones con impacto positivo en la comunidad gallega. En su caso, el premio llegará en la categoría de «Inclusión a través del Deporte».

El reconocimiento pone el foco en una de las líneas de trabajo que la fundación celeste ha convertido en seña de identidad: la utilización del fútbol como vehículo de integración, crecimiento personal e igualdad de oportunidades. De forma expresa, la organización promotora destaca el trabajo realizado con Celta Integra Zelnova, una iniciativa que genera espacios de compañerismo, superación y desarrollo a través del deporte y en la que participan también algunas personas usuarias de HC San Rafael.

La distinción refuerza además una relación ya consolidada entre ambas entidades. El director gerente del Hogar y Clínica San Rafael de Vigo, Raúl Torres, subraya ese vínculo al afirmar que «nos enorgullece especialmente hacer partícipe a la Fundación Celta de esta distinción dado que compartimos valores comunes que han hecho posible la consolidación de una alianza histórica y sólida entre nuestras entidades».

Desde la Fundación Celta, el premio se interpreta como un respaldo a una forma de entender el deporte que va mucho más allá de la competición. Su director, Germán Arteta, resume así el sentido del galardón: «Para nosotros, es muy especial recibir un galardón así. Supone mucho, ya que desde la Fundación Celta trabajamos para fomentar la inclusión, la superación y el crecimiento personal de los jóvenes a través del fútbol». En la misma línea, añade que «nuestro propósito es utilizar el fútbol como herramienta para ser una entidad referente en la formación integral de las personas que nos rodean, y por eso nos hace mucha ilusión recibir un premio de estas características».

Las «Granadas Solidarias Galicia» nacen con la intención de visibilizar iniciativas de marcado compromiso social. Están promovidas por el Hogar y Clínica San Rafael de Vigo, centro integrado en la Orden Hospitalaria San Juan de Dios, presente en 52 países y con más de 400 centros en todo el mundo. A través de estos reconocimientos, la institución quiere destacar a entidades que sobresalen por su aportación a una sociedad más inclusiva y cohesionada.

En el caso de la Fundación Celta, el premio encaja con una trayectoria en la que el club y su estructura fundacional han querido reforzar el papel del deporte como herramienta educativa y social. El reconocimiento de HC San Rafael incide precisamente en esa dimensión: en el valor del fútbol para abrir espacios, derribar barreras y generar oportunidades reales de participación.

Noticias relacionadas

La ceremonia de entrega de los galardones se celebrará el próximo 28 de mayo en Vigo, en un acto que reunirá a distintas entidades y empresas destacadas por su repercusión positiva en la sociedad gallega.