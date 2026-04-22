Hydra Fest
El festival «de seis cabezas» en el que ver a los artistas emergentes de Vigo
El festival acogerá una fusión de estilos que incluye rock, pop, metal y música interiorista, con cuatro bandas locales y dos invitadas de A Coruña y Santander
La hidra es un monstruo de la mitología griega, una especie de serpiente que tiene entre 5 y 12 cabezas (cada vez que se le cortaba una, le crecían dos). Bajo su leyenda seis grupos emergentes van a presentar sus propuestas este fin de semana en Vigo. La cita se celebra el viernes y el sábado a las 21,00 horas en la sala Masterclub (Urzáiz, 1).
Es la segunda edición que se hace. La organizadora, Bexy Troncoso, cuenta que el primer año tuvo que buscar grupos que quisiesen participar, pero en esta ocasión recibió decenas de solicitudes de todo el país y del norte de Portugal. «Hay gente muy buena que no tienen forma de obtener visibilidad, esta es una oportunidad para que bandas prometedoras se luzcan sobre el escenario», indica.
Durante los dos días se va a generar una fusión de estilos. En este caso, cuatro de los grupos son de Vigo, otro de A Coruña y uno más, Myseria, de Santander. «Vamos a ver de todo. Música para bailar, rock, fusión entre metal y pop y música interiorista», señala Troncoso.
Uno de los participantes son los Suzuka, muy presentes en la escena local de los 90. Tras años inactivos volvieron a reunirse y ahora plantean una de sus actuaciones con performance incluida. A estos se unen la banda de Luis Moro, Dr. Manassas, Dreams of Dolly Sheep y Gandhi Boxing club.
Las entradas cuestan 15 euros un día o 25 los dos.
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