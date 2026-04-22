Expertos en nutrición, fisiología, cirugía y enfermería debatirán de obesidad en Vigo

El Colegio Oficial de Enfermería de Pontevedra (COEPO) celebra este jueves la Jornada Científica «Afrontando la Obesidad» en el Hotel Attica 21 de Vigo. La entidad quiere romper con el enfoque tradicional de «comer menos» para profundizar en la obesogénesis y en soluciones clínicas de vanguardia desde una perspectiva integral y multidisciplinar: nutricional, estadística, fisiológica y quirúrgica.

El programa arranca con la ponencia de Patricia Beiro San Román, nutricionista, quien abordará las restricciones alimentarias y los peligros de las «dietas milagro».

La enfermera especialista en Familiar y Comunitaria Flavia María Allegue Barreiro hablará después del papel crucial de la enfermería en la prevención y tratamiento de la obesidad como enfermedad crónica.

Operación

La tarde continuará con el análisis de Federico Mallo Ferrer, catedrático en Fisiología y Endocrinología, sobre los aspectos civilizatorios del incremento de la obesidad.

Finalizará con la intervención de la doctora María Artime Rial, especialista en Cirugía General, quien explicará el papel del cirujano y los criterios para el tratamiento quirúrgico.

La vicepresidenta del COEPO, Concepción del Valle Sánchez Fraiz, moderará las mesas.