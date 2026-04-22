Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Moción de censura LugoOperativo contra el narco en ArousaRescate límite veleroXunta AP-9Gala del Turismo de VigoMensajes profesoresBarça-Celta
instagramlinkedin

SUCESOS

Detenida una mujer por robar una mochila y otra por intentar atracar una joyería en el centro comercial Vialia de Vigo

La rápida actuación de vigilantes y agentes de la Policía Nacional permitió detener en Vigo a dos mujeres implicadas en un hurto y un intento de atraco en un centro comercial

Un coche de la Policía Nacional en Vigo.

Un coche de la Policía Nacional en Vigo. / CNP

R. V.

Vigo

Agentes de la Policía Nacional adscritos a la Brigada Local de Seguridad Ciudadana de la Comisaría de Vigo-Redondela llevaron a cabo recientemente dos intervenciones relevantes en el centro comercial Vialia de Vigo, que se saldaron con la detención de dos mujeres por hechos delictivos diferentes.

Ambas actuaciones, asegura la Policía Nacional en un comunicado, fueron posibles gracias a la rápida coordinación entre los vigilantes de seguridad privada del complejo y los agentes policiales.

Detenida por sustraer una mochila

La primera intervención tuvo lugar el pasado 24 de marzo, cuando un cliente del centro comercial alertó a los vigilantes de seguridad de que una mujer le había sustraído una mochila. La víctima facilitó una descripción física detallada de la presunta autora.

Los vigilantes comunicaron de inmediato la incidencia a los agentes de la Comisaría de Policía Nacional de Vigo-Redondela, que orientaron rápidamente la búsqueda y localizaron a una mujer en una calle próxima al centro comercial.

En el momento de su identificación, la sospechosa portaba dos mochilas, una de las cuales resultó ser la sustraída. Por este motivo, los agentes del Grupo de Atención al Ciudadano (GAC) procedieron a su detención como presunta autora de un delito de hurto.

Arrestada tras intentar atracar una joyería

La segunda actuación se produjo el 17 de abril, cuando agentes del Grupo Operativo de Prevención de la Delincuencia (GOPD) detuvieron a una mujer que presuntamente había intentado cometer un atraco en una joyería del mismo centro comercial.

Según la información policial, la mujer accedió al establecimiento y amenazó a las dependientas con la intención de apoderarse de las joyas expuestas. Sin embargo, abandonó el local sin lograr su objetivo.

Tras su salida, fue retenida de inmediato por los vigilantes de seguridad del centro, que actuaron con rapidez hasta la llegada de los agentes de la Policía Nacional.

Noticias relacionadas

Una vez en el lugar, los policías se hicieron cargo de la intervención y procedieron a su detención. Durante el cacheo de seguridad, realizado por los agentes que en ese momento se encontraban en la Oficina de Denuncias y Atención al Ciudadano del propio centro comercial, se le intervinieron un arma de fuego simulada, dos botes de spray de defensa y un cuchillo. Tras pasar a disposición judicial, se decretó su ingreso en prisión.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La victoria de la Real Sociedad en Copa complica el deseo europeo del Celta: las cuentas para Champions, UEFA o Conference
  2. Las familias se rebelan contra los profesores: llegan a Inspección por sanciones a los alumnos en Vigo
  3. O que nos deixou Samba, o noso veciño
  4. La música electrónica crece en Galicia: nace un nuevo festival a los pies de la ría de Vigo
  5. El pesquero de Cangas "Eirado do Costal", primero de la flota gallega en incorporar el modelo de un bote salvavidas cerrado e insumergible para soportar las gélidas aguas de Terranova
  6. «Quedarán prohibidas las comunicaciones por WhatsApp entre familias y profesores. Se harán a través de un canal oficial y dentro de un horario»
  7. Clara, la abogada más joven de Ourense: «La vocación me viene desde pequeña; mi abuelo hablaba de Derecho en las comidas familiares»
  8. Muere el policía nacional Nazario Luis Rodríguez Costa, destinado en Salvaterra y antes en la comisaría de Vigo

La Biblioteca Juan Compañel celebra el Día del Libro con cuentacuentos, exposiciones y actividades para todos los públicos

Detenida una mujer por robar una mochila y otra por intentar atracar una joyería en el centro comercial Vialia de Vigo

Detenida una mujer por robar una mochila y otra por intentar atracar una joyería en el centro comercial Vialia de Vigo

El BNG de Vigo reclama una mayor inversión en mantenimiento de espacios públicos

El BNG de Vigo reclama una mayor inversión en mantenimiento de espacios públicos

El Puerto de Vigo sube otro escalón pese a la incertidumbre mundial por la guerra en Irán: dispara casi un 9% hasta marzo la mercancía movida en contenedores

El Puerto de Vigo sube otro escalón pese a la incertidumbre mundial por la guerra en Irán: dispara casi un 9% hasta marzo la mercancía movida en contenedores

¿Ha mejorado la Universidad de Vigo en los últimos ocho años?

¿Ha mejorado la Universidad de Vigo en los últimos ocho años?

Solo 6 de cada 100 viviendas en venta en Vigo son para estrenar

De profesor nominado a Mejor Docente a suspender la oposición: el TSXG ratifica su 4,9

De profesor nominado a Mejor Docente a suspender la oposición: el TSXG ratifica su 4,9

La educación empieza en casa

La educación empieza en casa
Tracking Pixel Contents