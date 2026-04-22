Detenida una mujer por robar una mochila y otra por intentar atracar una joyería en el centro comercial Vialia de Vigo

Agentes de la Policía Nacional adscritos a la Brigada Local de Seguridad Ciudadana de la Comisaría de Vigo-Redondela llevaron a cabo recientemente dos intervenciones relevantes en el centro comercial Vialia de Vigo, que se saldaron con la detención de dos mujeres por hechos delictivos diferentes.

Ambas actuaciones, asegura la Policía Nacional en un comunicado, fueron posibles gracias a la rápida coordinación entre los vigilantes de seguridad privada del complejo y los agentes policiales.

Detenida por sustraer una mochila

La primera intervención tuvo lugar el pasado 24 de marzo, cuando un cliente del centro comercial alertó a los vigilantes de seguridad de que una mujer le había sustraído una mochila. La víctima facilitó una descripción física detallada de la presunta autora.

Los vigilantes comunicaron de inmediato la incidencia a los agentes de la Comisaría de Policía Nacional de Vigo-Redondela, que orientaron rápidamente la búsqueda y localizaron a una mujer en una calle próxima al centro comercial.

En el momento de su identificación, la sospechosa portaba dos mochilas, una de las cuales resultó ser la sustraída. Por este motivo, los agentes del Grupo de Atención al Ciudadano (GAC) procedieron a su detención como presunta autora de un delito de hurto.

Arrestada tras intentar atracar una joyería

La segunda actuación se produjo el 17 de abril, cuando agentes del Grupo Operativo de Prevención de la Delincuencia (GOPD) detuvieron a una mujer que presuntamente había intentado cometer un atraco en una joyería del mismo centro comercial.

Según la información policial, la mujer accedió al establecimiento y amenazó a las dependientas con la intención de apoderarse de las joyas expuestas. Sin embargo, abandonó el local sin lograr su objetivo.

Tras su salida, fue retenida de inmediato por los vigilantes de seguridad del centro, que actuaron con rapidez hasta la llegada de los agentes de la Policía Nacional.

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Una vez en el lugar, los policías se hicieron cargo de la intervención y procedieron a su detención. Durante el cacheo de seguridad, realizado por los agentes que en ese momento se encontraban en la Oficina de Denuncias y Atención al Ciudadano del propio centro comercial, se le intervinieron un arma de fuego simulada, dos botes de spray de defensa y un cuchillo. Tras pasar a disposición judicial, se decretó su ingreso en prisión.