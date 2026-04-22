Los cineastas del futuro navegan Vigo: «Xa vemos cineastas que non pasan por Madrid»

Los cineastas tienen que hablar de cine, compartir impresiones y abrir las puertas de sus distintos procesos de escritura para no perderse en ensimismamientos. Esta semana la Academia de Cine está presente en Vigo con el programa «Rueda», nacido para a dotar a guionistas de los medios necesarios para que desarrollen su proyecto cinematográfico. Optan a ser participantes aquellos que necesitan trabajar de manera telemática o en sus territorios, es decir, alejados de Madrid. Para los que viven en la capital está el homólogo «Residentes».

Esta semana confluyen ambos grupos en la ciudad, acompañados también por una selección de cineastas locales. Pasan el tiempo compartiendo impresiones y asisten a actividades. Ayer salieron a conocer de cerca la ría de Vigo y asistieron a formaciones en el Espacio Redeiras de la Uvigo con Guillermo de Oliveira -que próximamente estrenará su película A morte nos teus ollos, rodada en Vigo y alrededores-, el guionista Miguel Barros y la directora de casting Noemí Chantada. También hubo un encuentro con Anxos Fazáns y Diana Toucedo.

Los cineastas de Rueda son Gala Hernández (All night I make the night in me), Carmen Aumedes (Camionera), Adrià Expòsit Goy (Foresta), Octavio Guerra (Heurtebise), la viguesa Eire Cid (Los reyes imaginarios) y Rocío Mesa (Sierra esplendor). En el programa Residencias hay otros nombres como Julia de Castro, Adrián Saba o María Herrera, que tiene un Goya por un cortometraje de ficción.

Desde el underground

Para dedicarse al oficio no hay que tener, necesariamente, estudios privados o grandes ahorros. Ayuda siempre, pero pueden existir otras formas de llegar. Eire Cid es una de las participantes de esta edición, ejemplo de ello. Su obra está ambientada en la ciudad y trata sobre un joven que pierde a su mejor amigo. Es incapaz de gestionar el duelo porque no pue de lidiar con su propia vulnerabi lidad.. Su obra está ambientada en la ciudad y trata sobre un joven que pierde a su mejor amigo. Es incapaz de gestionar el duelo porque es incapaz de gestionar su propia vulnerabilidad. «Vai sobre a masculinidade», apunta.

Antes de sumergirse de lleno en el mundo del cine estudió Comunicación Audiovisual y realizó un máster de género, aun que siempre estuvo haciendo proyectos autogestionados. Tuvo una asociación feminista y hacía cortos con sus compañeras. Dice que para ella esta experiencia está siendo importante: «Creo que para a xente que non vén de escolas privadas este tipo de laboratorios son fundamentais. A calidade dos proxectos aumenta moitísimo porque tes a posibilidade de obter feedback».

Observa el futuro como prometedor para las mujeres en el cine. «Queda moito por cambiar, pero todas as loitas das que nos precederon deron os seus froitos para que teñamos o lugar que nos corresponde», asegura la viguesa.

Las primeras historias

María Herrera es parte del programa Residentes de Madrid. En estos momentos se encuentra desarrollando un largometraje de ficción llamado Desde que tú te has ido. Cuenta la historia de una mujer de 64 años que sufre una gran dependencia emocional cuando muere su madre, de 100. «La llevaba cuidan do los últimos diez años y su identidad se había convertido en eso. De repente no sabe que hacer con su vida», señala.

Este es su primer largo, pero ya había dirigido dos cortos. Logró una beca de posgrado con la que estudiar guion tres años en Nueva York. Cuenta que, en parte, su oficio funciona así, combinando becas con otros trabajos, como dar mentorías, participar en comités de selección o en proyectos de otras personas. Muchas de las historias tratan de relaciones humanas. De conflictos que se generan entre dos personas cercanas y que en realidad muestran las carencias del propio protagonista. ¿Por qué? «En estos programas hay muchas primeras y segundas películas y son las que más hablan de uno mismo. Es lo que conoces y tienes más especificidad y detalle», reflexiona. En su caso aplica: su historia está basada en su madre.

En la periferia

Quizá suene «revolucionario» que Óliver Laxe viva en Os Ancares, pero quizá pronto deje de serlo y la tendencia de tener que ir a la capital para hacer cine se revierta. El académico Jacobo Lagüela es otro ejemplo de ello. Ayer asistió al encuentro como artista local. «Vir serve para facer test do que está ocorrendo no mercado, coñecer ós novos talentos emerxentes e pronosticar cara onde vas ir os próximos anos», indica.

Él vive en Lugo desde hace un año donde abrió su productora Santa Paciencia Films. Antes desarrolló su carrera en Reino Unido y Brasil. «No meu caso tiven que marchar desde novo, pero os tempos están cambiando e quero reivindicar a periferia. Mudarme a Lugo é unha decisión case política. Nestes encontros xa se atopan creadores que non pasan por Madrid", explica.

En este momento está trabajando en un proyecto llamado A vella e o cocho producido por Chelo Loureiro.