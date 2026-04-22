Cinco psicólogos empiezan a pasar consulta en centros de salud y serán 29 en 2030 para cubrir toda el área de Vigo

Todos los centros de salud del Área Sanitaria de Vigo tendrán su consulta de psicología en 2030. La red creada en Atención Primaria para atender el trastorno mental leve y moderado se puso en marcha esta semana con las cinco primeras profesionales, que desde el lunes pasan consulta en el Olimpia Valencia, Navia, Ponteareas, Redondela y Moaña. En septiembre se unirá a este modelo el profesional del piloto puesto en marcha en Bembrive —que atiende también Sárdoma— en 2021. Y, en los próximos cuatro años se incorporarán otros 23, hasta cubrir toda la población adulta del área. La estimación es que habrá cinco por cada 100.000 habitantes.

«Este proyecto trata de sumar y de acercarnos a Atención Primaria. Por sus consultas es por donde entra cualquier malestar emocional y, en muchas ocasiones, luego va a la misma rueda el trastorno mental grave y el común, se mezcla, no podemos ordenarlo y es caótico», explica la jefa del servicio de Salud Mental del Área Sanitaria de Vigo, la doctora Marta López. La espera para una primera cita de Psiquiatría en el Chuvi estaba en 103 días al cierre del año pasado. La idea es atender de forma precoz en el propio centro de salud estos casos leves y moderados —esta denominación no quiere decir que no supongan una pérdida de funcionalidad para el paciente, aclara la doctora—. Se empiezan a crear así dos circuitos diferenciados para ordenar la ingente demanda de los últimos años.

Las psicólogas formarán parte del equipo del centro de salud. Tendrán un tiempo en sus agendas reservado para coordinarse con el resto del personal y asesorarle. «Será una atención cercana, precoz y coordinada para los problemas más frecuentes que se encuentran los médicos de Primaria, que son los del ámbito laboral, el desbordamiento del cuidador o duelos», detalla.

¿Cómo funciona?

El médico de familia realizará una interconsulta con la psicóloga, que decidirá si el caso se ajusta a sus competencias. Si es así, citará al paciente para una primera consulta de valoración de la que ya saldrá con una terapia pautada, que empezará a la semana siguiente. Serán sesiones de psicoterapia breve e intensiva, en una secuencia cerrada de unos siete días —se flexibilizará en ciertos casos—, con poca frecuencia —cada semana o cada quince días—. Dependiendo del caso, podrá ser de forma individual —de entre media hora o una hora de sesión— o en grupo de entre 8 y 10 pacientes —unos 45 minutos—. «Hay ciertas situaciones clínicas que sabemos que funcionan mejor», explica la doctora López sobre estas últimas.

En principio, se crean tres grupos. Uno será de personas en duelo, tras constatar que está entre los principales motivos que llegan a Atención Primaria. Otro estará dirigido a cuidadores sobrepasados, a los que tratará de dotar de estrategias de regulación para que no se desborde la situación. «Estos trabajan muy bien juntos porque, a veces, comparten estrategias que les funcionan y eso enriquece», detalla la psiquiatra.

El tercero empleará el método Barlow en pacientes con trastornos emocionales. Cuenta la doctora López que se trata de una terapia cognitivo-conductual «que no se centra tanto en un diagnóstico concreto, sino en los mecanismos comunes que comparten muchos pacientes» con ansiedad o depresión leve. Se basa en «psicoeducar las emociones», identificando patrones de evitación, de baja tolerancia al malestar emocional o conductas de tipo desadaptativo, y armando al paciente con herramientas para controlarlo. «Yo no puedo cambiar el problema que tienes con tu jefe o con tu familia, pero sí te puedo dar unas herramientas para identificar la emoción que te desborda, trabajar la regulación emocional y darle la vuelta a esto», ejemplifica.

Objetivos

Uno de los fines que ambiciona esta red es evitar que se tarde en atender un trastorno leve o moderado y se cronifique. La doctora López subraya que, si no se resuelve y se constata un trastorno grave, se derivará a especializada, donde las intervenciones son diferentes, en un equipo integrado por psicología, psiquiatría y enfermería.

También tratan de reducir la sobremedicalización. «Si tienes un cuadro con un componente ansioso y tienes que esperar mucho a que te vea un psicólogo, al final, acaba con fármacos. Se están usando en situaciones que, a lo mejor, no lo necesita con un abordaje precoz desde el punto de vista psicoterapéutico», sostiene y añade que «comunidades que han puesto en marcha este modelo han visto disminuido el uso de psicofármacos».

Las cinco psicólogas que ponen en marcha la red —Irene Esperón, Marta Yáñez, Minia Miramontes, Andrea Navarro y Saba Fernández— llevan desde febrero trabajando en los circuitos y protocolos para la puesta en marcha de esta vía de atención. Sobre el borrador de la Red de Psicología de Atención Primaria, incorporaron la experiencia previa de la consulta piloto en Bembrive —que lleva Luis Recarey—, recogieron las necesidades que les trasladaron los médicos de familia y trabajaron para organizar de la mejor manera la respuesta a esta demanda. Han hecho sesiones formativas en los cinco centros de salud y las replicarán en los que se vayan sumando a la redHanan empezado a pasar consulta el lunes con pacientes preseleccionados y esperan un «aluvión» en las primeras semanas. «La solidez nos la va a dar el medio plazo», sostiene la doctora López.