Bouzas renovará cerca de 270 luminarias con tecnología led en una inversión de 234.000 euros

Bouzas avanza en su hoja de ruta para modernizar su casco histórico y reforzar su atractivo turístico. La Xunta de Goberno Local ha dado luz verde a tres nuevas actuaciones enmarcadas en el Plan de Sostenibilidad Turística «Casco Histórico da Vila de Bouzas», financiado con cargo a los fondos Next Generation, con una intervención destacada en el alumbrado público y dos iniciativas orientadas a la dinamización y promoción del barrio.

La actuación de mayor cuantía será la sustitución de cerca de 270 luminarias de distintas tecnologías por nuevos equipos led, una medida a la que el Concello destinará 234.101 euros. Con este cambio, el gobierno local busca mejorar la eficiencia energética de las instalaciones, reducir de forma significativa el consumo anual de electricidad del alumbrado público y elevar además el confort visual en las calles de Bouzas.

La renovación del sistema de iluminación encaja en una estrategia cada vez más frecuente en los entornos urbanos: combinar ahorro energético, mejora ambiental y actualización del espacio público. En un enclave como Bouzas, donde el valor patrimonial y la vida vecinal conviven con el tirón turístico, esa mejora también se interpreta como una actuación de fondo sobre la calidad del paisaje urbano.

Junto a esta intervención, el Concello aprobó otras dos medidas incluidas en el mismo plan de sostenibilidad. Por un lado, la adjudicación del plan de marketing y dinamización de A Brincadeira, con un presupuesto de 15.000 euros. Por otro, la creación de una web y de una estrategia de promoción digital del casco antiguo de Bouzas, una iniciativa valorada en 50.000 euros.

A Brincadeira

Ambas actuaciones buscan reforzar la visibilidad exterior de uno de los barrios con mayor personalidad histórica de Vigo. En el caso de A Brincadeira, una de las fiestas más reconocibles de Bouzas, el objetivo es dotarla de nuevas herramientas de proyección y dinamización. La estrategia digital, por su parte, apunta a mejorar la presencia del casco antiguo en internet y a articular una imagen más definida del barrio como destino con identidad propia.

La combinación de iluminación eficiente, promoción cultural y presencia digital dibuja así una intervención a varias capas sobre Bouzas: mejorar su funcionamiento cotidiano, cuidar su imagen urbana y reforzar su posicionamiento turístico.

El plan municipal se apoya en fondos europeos y forma parte de una política más amplia de transformación de espacios con valor histórico y potencial de atracción. En el caso de Bouzas, esa apuesta pone el foco no solo en la conservación del entorno, sino también en su capacidad para seguir ganando peso como enclave singular dentro de la oferta de Vigo.

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La renovación de las luminarias será la actuación más visible a corto plazo, pero el paquete aprobado va más allá del alumbrado: busca dar más proyección, más identidad y más herramientas de futuro a uno de los barrios con más carácter de la ciudad.