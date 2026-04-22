El BNG de Vigo reclama una mayor inversión en mantenimiento de espacios públicos

El BNG de Vigo critica el «estado de abandono» de calles y espacios públicos de la ciudad y reclama al alcalde, Abel Caballero, un cambio de prioridades en la gestión municipal para priorizar el mantenimiento. «A cidade real, a que existe fóra das maquetas e das infografías, da que non fala o alcalde nin sae nos seus selfies, padece todos os días do ano un absoluto desleixo e falla de xestión», señala el portavoz nacionalista en el Concello, Xabier P. Igrexas.

Como ejemplo, el líder del BNG señala la pasarela peatonal entre la avenida de Castrelos y la travesía del Puente Romano y Portanet, «un paso utilizado desde hai moitísimos anos pola veciñanza, pero que leva varios meses clausurado cun valado provisional de obra».

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Igrexas pide al alcalde que no se preocupe únicamente de las inauguraciones, «senón de prestar cero atención en manter adecuadamente os espazos públicos que xa existen». Se apoya en datos presupuestarios para señalar que de un presupuesto de más de 443.000 euros para el plan de aceras, solo se gastaron 15.000 euros. «Vigo merece un Concello que atenda todos os días do ano os 110 quilómetros cadrados da cidade, sería necesario un verdadeiro goberno municipal que xestione e goberne», añade el portavoz del BNG, que urge un programa de inversiones en barrios y parroquias.