La Biblioteca Juan Compañel celebra el Día del Libro con cuentacuentos, exposiciones y actividades para todos los públicos

La Biblioteca Pública Juan Compañel de Vigo se convierte esta semana en uno de los epicentros de la celebración del Día del Libro en la ciudad. La programación especial diseñada con motivo de esta conmemoración reúne visitas guiadas, cuentacuentos, talleres, exposiciones bibliográficas, clubes de lectura y visitas escolares, en una propuesta pensada para llegar tanto al público adulto como a los más pequeños.

La delegada territorial de la Xunta en Vigo, Ana Ortiz, presentó este miércoles las actividades organizadas por la biblioteca viguesa y puso el acento en el carácter abierto y familiar de una programación que busca reforzar el vínculo de la ciudadanía con la lectura y con este espacio cultural de referencia en la ciudad. Durante el acto estuvo acompañada por la subdirectora de la Biblioteca Pública Juan Compañel, Silvia Freiría.

Ortiz subrayó especialmente el peso que tendrán las actividades dirigidas a la infancia, al considerar que ahí se juega buena parte del futuro de los hábitos lectores. «En las actividades programadas cuenta mucho el público infantil, puesto que los más pequeños tienen que ser siempre una prioridad para transmitir nuestro patrimonio cultural», señaló la representante autonómica.

El programa arranca con una de las fórmulas que mejor funciona entre las familias: los cuentacuentos. Este jueves, 23 de abril, el músico y narrador Pablo Díaz ofrecerá dos sesiones de «Bebec@anta», a las 17.30 y 18.15 horas, dirigidas a bebés de entre 0 y 3 años. La propuesta combina cuentos y música en un formato adaptado a los más pequeños, con instrumentos como flautas, guitarra o armónica como hilo conductor.

La programación infantil continuará el sábado 25 de abril con «Superworm», una actividad en inglés organizada por Academia Bastón y prevista para las 12.00 horas, orientada a niños de 4 a 12 años. La sesión girará en torno a valores como la diversidad, la inclusión y las emociones, incorporando además una pequeña actividad manual.

Taller de cómic

Ese mismo sábado se celebrará también un taller de cómic, impartido por María Vilar, de 12.15 a 13.45 horas en la sala multiusos de la segunda planta. La actividad está dirigida a participantes mayores de 8 años y busca acercar el lenguaje de la viñeta y la narración gráfica a los lectores más jóvenes.

Junto a las propuestas de animación lectora, la biblioteca abrirá también sus puertas a quienes quieran conocer más de cerca su funcionamiento. Habrá visitas guiadas este jueves, día 23, a las 12.00 y a las 18.00 horas, con el objetivo de mostrar a usuarios habituales y a nuevos visitantes los espacios, recursos y servicios que ofrece el centro.

La conmemoración del Día del Libro tendrá además un fuerte componente expositivo. Desde el 6 de abril hasta el 4 de mayo, la biblioteca acoge dos muestras bibliográficas. Por un lado, «Libros eternos. Literatura infantil inagotable», instalada en la sala infantil y dirigida al público familiar. Por otro, «Los metalibros: libros que hablan sobre libros», una selección de obras centradas en la propia literatura y en el universo del libro, pensada para todos los públicos.

La programación se completa con una intensa agenda de clubes de lectura para adultos, que se desarrollan en distintos idiomas y formatos. A lo largo de la semana hay encuentros en francés, italiano, castellano, inglés, portugués y gallego, además de sesiones de lecturas dramatizadas y un club específico de cómic. También se mantienen los clubes de lectura infantil y juvenil, con citas orientadas a fomentar el hábito lector entre los más jóvenes.

Otro de los ejes de esta celebración serán las visitas escolares, concebidas para acercar la biblioteca a niños y niñas desde edades tempranas. Durante estos recorridos, los alumnos conocen la historia, el funcionamiento y los recursos del centro a través de vídeos explicativos, pasan por la zona de exposiciones y disfrutan de cuentos, juegos y actividades didácticas en el área infantil. En esta edición están previstas las visitas de escolares de 5º de Primaria del Colegio San José de la Guía, el 23 de abril, y de alumnado de Infantil de 3 años del Colegio Carmelitas, el 24 de abril.

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La Juan Compañel refuerza así su papel como mucho más que un lugar de préstamo o consulta de libros. Durante esta semana se presenta como un espacio vivo, abierto y dinámico, en el que la lectura se mezcla con la música, la creatividad, el juego y el descubrimiento.