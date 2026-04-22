As Ninguéns arremete contra el PP de Vigo por su plan contra las «narcocasas» y las «oficinas antiokupación»

La ofensiva del PP de Vigo contra las llamadas «narcocasas» y su propuesta de crear una oficina municipal antiokupación ya ha encontrado respuesta. La organización As Ninguéns ha mostrado su rechazo frontal a las medidas anunciadas por la líder de los populares vigueses, Luisa Sánchez, y ha enmarcado ese planteamiento en un discurso de «aporofobia reaccionaria» que, a su juicio, desvía el foco de los verdaderos problemas sociales de la ciudad.

El colectivo cuestiona de raíz el diagnóstico realizado por el PP sobre la vivienda en Vigo. Frente al discurso centrado en la ocupación, As Ninguéns sostiene que el problema de fondo no es estructuralmente la usurpación de inmuebles, sino el aumento de personas y familias que no pueden hacer frente al alquiler por precariedad económica y falta de recursos. Desde esa óptica, considera que las políticas públicas deberían orientarse a proteger a los hogares vulnerables, no a reforzar herramientas que, en su opinión, contribuyen a su estigmatización.

La organización pone especial énfasis en el lenguaje utilizado en este debate. Entiende que expresiones como «inquiokupa» simplifican y desfiguran realidades mucho más complejas, al mezclar bajo una misma etiqueta situaciones de extrema necesidad con comportamientos delictivos. A su juicio, muchas de las personas que dejan de pagar el alquiler no lo hacen por voluntad propia, sino porque atraviesan circunstancias límite. Recuerda además que, en algunos casos, son los propios juzgados los que reconocen esa vulnerabilidad y paralizan desalojos a la espera de un acompañamiento social que no siempre llega.

En esa línea, As Ninguéns sostiene que el dinero público debería dirigirse a reforzar un parque real de vivienda social, a facilitar ayudas directas para quienes no pueden afrontar los pagos y a intervenir sobre el mercado del alquiler para contener los precios. Desde su punto de vista, dedicar recursos a medidas como las propuestas por el PP supone apartar la atención del verdadero núcleo del problema y, al mismo tiempo, apuntalar la inacción de la Xunta en materia de vivienda.

El colectivo introduce además un dato para cuestionar la utilidad de este tipo de herramientas. Según expone, el teléfono antiocupación puesto en marcha por la Xunta en 2020 recibió en 2024 alrededor de un centenar de llamadas, de las que solo un 3% estaban relacionadas con ocupaciones, una cifra que utiliza para concluir que se trata de un recurso «innecesario».

La crítica de As Ninguéns no se limita al capítulo de la vivienda. También alcanza al enfoque planteado por los populares respecto a los llamados «narcopisos». La organización reconoce la preocupación social existente en torno a la venta de droga en determinados barrios, pero rechaza que la respuesta se base casi exclusivamente en el refuerzo policial. A su entender, el fenómeno de las drogodependencias en Vigo no es nuevo y la ciudad ya dispone de experiencia suficiente para saber que los abordajes más eficaces pasan por la prevención, la educación y el fortalecimiento de los recursos asistenciales.

Desde ese prisma, el colectivo advierte de que muchas de las personas que terminan actuando como intermediarias en estos circuitos son también perfiles altamente vulnerables, a menudo atravesados por consumos problemáticos. Por eso reclama que el foco se ponga en los grandes responsables del narcotráfico y no solo en quienes ocupan el último peldaño de la cadena.